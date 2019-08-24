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靈異傳聞不斷　這2家廢棄醫院名列全台十大鬼屋

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▲台南杏林醫院。（圖／橘子狗愛吃糖

旅遊中心／綜合報導

全台廢棄建築、電影院、學校還有醫院都不少，因為荒廢後變得殘破，再加上雜草叢生，讓這些地方充滿詭譎氣氛，其中位於台南、彰化的杏林醫院與員林醫院也因此被列入全台十大鬼屋。


▲台南杏林醫院。（圖／橘子狗愛吃糖）

被網友封為「全台最大鬼屋」的台南杏林醫院，1993年廢棄至今已過25個年頭，坐落於台南市中西區西門路、西寧街交叉口，由黃、許、吳姓3名醫師共同持有，當時號稱台南最大醫院，許多老台南人都曾去醫院就診過。

未料杏林醫院被查出偽造醫療紀錄、詐領保險費等，1993年遭勒令停業後，一直廢棄原地至今，導致醫院靈異傳說不斷。2015年有2名年輕人半夜闖入，在太平間打卡，事後竟接到未顯示號碼的鬼來電，傳出「快來救救我」的痛苦求救聲，嚇得報警。


▲台南杏林醫院一樓診療室。（圖／橘子狗愛吃糖）


不過當地居民批評，外界靈異傳言讓他們相當困擾，許多人在裡面大吼大叫、丟東西、砸玻璃，曾張貼啟事「請勿擅自入內」，且鬼火、怪聲音都是闖入者的惡作劇，希望大家不要以訛傳訛。

台南杏林醫院在2018年底傳出買家，廢棄25年公告整修。


▲荒廢20年的員林醫院。（圖／東森電視）

有「員林的鬼屋」之稱的彰化縣立員林醫院，建立在1964年間，早年是知名的醫治肺結核病患的醫院，不堪年年虧損，前縣長阮剛猛任內裁撤，二層樓建築一直未拆除，在921大地震時，曾經用來暫放龍邦大樓倒塌的遺體，在2017年東森電視台劇組曾借用員林醫院，拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」的靈異場景。


▲這間治療肺結核的醫院，在二十多年前已遭廢棄。（圖／地方賊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

位在員林市西區三義里的員林醫院，就在社區活動中心及市立托兒所間，這棟高二層樓的建築外觀已經被2樓高的荒煙漫草所淹沒，一踏進裡面，蠟燭照片便映在眼前，白色的牆面已經成為一片灰黑，窗戶也破了，令人毛骨悚然的氣氛油然而生。

不過，彰化縣文化資產審查會議前陣子討論後認為無保留價值，決議解除列冊追蹤，也將利用前瞻計畫1.26億元，將整棟大樓拆除，興建為綜合社福大樓

關鍵字： 廢棄醫院 杏林醫院 員林醫院 鬼月 鬼月特輯

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