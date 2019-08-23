跟著動畫玩日本靜岡！來小丸子的故鄉看富士山

圖、文／七逗旅遊網提供



人氣動畫《櫻桃小丸子》一直是大人和小朋友的最愛，動畫以靜岡為背景，在第二季948集中，小丸子還曾經跟爺爺臨時起意到久能山東照宮、日本平搭纜車，觀賞日本精神象徵─富士山風光，而這些景點也真實存在於靜岡，馬上跟著小丸子的腳步出發吧！





▲許多富士山美照，都是在日本平取景的。（圖/shutterstock.com）

日本平是觀賞富士山的絕佳場所，想捕捉清楚又巨大的富士山，一定要到這裡，只要天氣良好，不必辛苦喬角度，就能輕輕鬆鬆拍出美麗的照片。賞完富士山，推薦搭乘日本平纜車出發，以360度的上帝視角，將駿河灣、富士山看好看滿，山與海的景色交織在一起，就像一幅美麗的畫。





▲在周遭綠樹的襯托下，朱紅色的久能山東照宮更加顯眼。（圖/shutterstock.com）

搭乘纜車一路來到海拔更高的久能山東照宮，朱紅色的樓門色彩鮮豔，中央還有傳說中會吃銅、鐵等兵器的「獏」的雕刻，非常吸睛。久能山東照宮主要祭祀創建了江戶幕府政權的德川家康，這裡的博物館展示了江戶時代流傳下來的寶物，像是超過400年歷史的西洋鐘。另外也有德川家康使用過的物品、刀劍、盔甲…等，也看得到歷代將軍的繪畫作品，館藏相當豐富。







▲到小丸子故鄉主題館，盡情和動畫中的角色自拍吧！（圖/汎佳旅行社）



來靜岡除了可以觀賞曾出現在小丸子動畫中的場景，也能到小丸子的家，與她和動畫中的角色們相見歡！大型購物商場「清水夢幻廣場」中的小丸子故鄉主題館，將小丸子的家、學校、公園及雜貨店…等場景都搬到了現實世界中，彷彿讓人穿越到卡通的世界中，絕對讓你瘋狂拍不停！







▲日本平飯店絕佳的地理位置，再加上大面積的落地觀景窗，就像住在內建天然風景畫的豪華宅邸中。（圖/汎佳旅行社）



參加汎佳旅行社限定行程玩日本靜岡，特別安排入住有「風景美術館」美稱的日本平飯店，飯店位在山丘上，是觀賞駿河灣、伊豆半島，以及富士山的好地點。飯店使用了大量的玻璃做為建材，入住飯店，透過大面積的落地窗觀賞美麗的風景，隨時都像是在看世界名畫一樣的享受。這裡還是日劇《華麗一族》中的萬俵家，也是當地最豪華的、景色最優美的高級國際級飯店。



推薦行程：

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