點評：四川的乾鍋在台灣也吃得到了！

文、圖／規小孫

深愛吃辣的我們，一直以來都很喜歡麻辣、酸辣等口味的美食，不管是又麻又辣的四川麻辣鍋、重慶烤魚，或者酸酸辣辣的泰式料理都是我們的愛！甚至有時候連吃義大利麵，都愛選辣炒清香的口味。之前在Instagram上發現這間非常特別的「蘇氏香鍋」，還記得光是看照片就讓我口水直流！好想馬上來上一鍋！所以找了個平日的下班就來大快朵頤～！

「蘇氏香鍋」離我們家不遠，大概十分鐘左右的車程，騎車開車都很方便。來了才發現，好多上班族下班都會來這裡外帶，而且還不乏單身女子呢～可見這一味一定打中許多愛吃辣的人，如果你（妳）也是愛吃辣一族「蘇氏香鍋」請認真放進口袋！大推一定要來吃看看啊！

就連吃貨的我們，也是第一次見到吃到這種特別的四川乾鍋料理～所以還沒來之前，自己也稍微做了點功課！源自川北地區（四川省綿陽市）的乾鍋料理，是川菜裡的一道大菜！後來發展出乾鍋魚頭、乾鍋雞雜、乾鍋排骨、乾鍋鴨等。

而這間「蘇氏香鍋」是年輕老闆因為一個偶然的機會品嘗到了「香鍋乾鍋料理」而愛上它～而後親自遠赴四川各大城市將這個味道帶回台灣，尤其是乾鍋香鍋的靈魂「老油（香辣油）」，真的讓人一吃便驚豔！好吃到讓我們找不到曾經吃過的記憶，這樣的「蘇氏香鍋」在台灣真的很少見！天熱沒胃口、天冷想吃鍋，這裡都很適合！

位在北屯區大連路三段的「蘇氏香鍋」，除了外帶以外，也有不少店內座位～一樓騎樓上很有台味的座位區，後來成為我們每次來都必選的位置！另外二樓還有許多復古的竹藤椅座位，四周圍繞的書法字更讓人有一種躲進古代詩人的家的感覺XD

來「蘇氏香鍋」怎麼點餐、怎麼吃呢？！我們也把店裡主要的兩張菜單拍下來分享給大家啦～上圖左邊是套餐的點法、右邊則是單點的點法，我們來都是點套餐！因為套餐最實惠最簡單，而且配菜都是我們喜歡的：）套餐的部分有雞腿肉套餐、豬肉套餐、牛肉套餐和海鮮套餐，1人／2人／3人 都可以，一個人來吃「蘇氏香鍋」也很 ok喔！

其中 2人 套餐以上就可以加 50元 將「乾鍋」換成「湯鍋」，升級成湯鍋又是另一種風味！對愛喝湯的我來說，超喜歡的啦～ps.「蘇氏香鍋」的香鍋炒飯我們超愛！如果是外帶回家全家人一起吃，可以額外點炒飯炒麵來一起分享喔。

每一鍋、每一份都是現點現炒，所以如果是想外帶回家的朋友，也可以先打電話到「蘇氏香鍋」點餐～這樣下班經過再下車來拿也比較省時間！如果內用就還好啦，等餐的時間也可以聊聊天。

話說這現點現炒真的好誘人，俺在現場聞到口水都快滴下來了。不管是乾鍋或者湯鍋都是這樣現點現炒，那獨特的老油（香辣油）香氣就這樣陣陣飄散在空氣中～後來問了老闆才知道，這老油之所以特別，是因為以大茴香、花椒、肉桂、香草、當歸、白蔻、甘草二十餘種中藥材，歷經4－6小時小火熬製而成的。每天大火現炒、小火現熬、每一滴老油都是精髓、靈魂！怪不得那氣味令我們這兩個吃貨，久久無法忘懷！

這天我們三個人點了什麼呢？！

#海鮮套餐兩人份升級成湯鍋＄340＋50 ＋馬鈴薯＄35 ＋韓式年糕＄35

#豬肉乾鍋套餐＄180 #香鍋特製炒飯＄70 #麻辣手工鴨血＄70 #梅棗桂花飲＄120／壺

來「蘇氏香鍋」肯定要來點冰涼的啤酒、桂花飲清涼清涼一下啦～吃乾鍋香鍋配啤酒自然不用多說！就是一整個透心涼的「爽感」！XD但這一壺「梅棗桂花飲」我肯定要給不喝酒、想要點退火解膩的饕客們大推一下，它是我們喝過最不甜的桂花飲～

後來問老闆才知道，裡面其實有糖喔！只是用的是冰糖，且都是以中藥材前一天開始浸製一整晚，所以是限量的喔！入口真的很回甘，而且因為不會有很甜的感覺～微微的酸、淡淡的桂花香，友人特別喜歡呢～

｜海鮮套餐兩人份升級成湯鍋＄340＋50 ＋馬鈴薯＄35 ＋韓式年糕＄35

我常常和友人說，其實我是假文青真台客！哈哈哈哈XD真心覺得下班端鍋「蘇氏香鍋」在騎樓這樣吃，有點台卻特別能療癒上班族一整天忙碌的心～尤其看到這熱騰騰的湯鍋上桌，如果你（妳）以為這只是間小店、滷味店就真得太小看它了！

這一鍋就是海鮮套餐兩人份升級湯鍋版，有沒有覺得光是那個鍋子就已氣勢非凡啦～而且這湯鍋的湯頭很可以耶！是可以喝的那種小辣等級（廢話～我自己點小辣的說XD總之入喉不嗆不燥，是那種會讓人一口接一口喝起來的滋味，完全打中我這湯控的味蕾！

因為乾鍋點豬肉，所以湯鍋我們一般就會點海鮮鍋的搭配，這一鍋「蘇氏香鍋」的「海鮮湯鍋」裡蝦、花枝等，如果和我一樣是海鮮控的，這一鍋能療癒一下你的味蕾～

套餐裡的配菜都是「蘇氏香鍋」配好的，平常我們愛吃的鑫鑫腸、凍豆腐、豆皮都有，還有Q彈的蒸煮麵！另外蔬菜的部分則為季節性的！簡單來說就是看當天那些青菜最青，套餐就會以它們座位配菜裡的蔬菜組合。

像我們那天就吃到了金黃玉米、黑木耳、金針菇、荳芽菜、小白菜等，在這迷人的老油高湯裡以直火持續加熱，老油包覆在每一種食材上，卻不顯剝奪了食材的原味！每一種食材入口皆能品嚐到食材最單純的味道，甚或帶點老油的香，讓人一吃便停不下嘴了～

那天我們還加點了馬鈴薯和韓式年糕，放進這鍋熱騰騰的海鮮湯鍋裡～韓式年糕被煮的好香好好吃，一口咬下一整個 Q彈有嚼勁！愛吃年糕的人肯定會愛。另外這個馬鈴薯更是推薦啊！金黃色的微薄炸衣鎖住了馬鈴薯的鬆軟，隨著老油煮著煮著更是滿富香氣，連小朋友忘年之久都愛的很呢～

｜豬肉乾鍋套餐＄180

另外我們還點了「蘇氏香鍋」的「豬肉乾鍋」單人鍋～下班想要一個人坐下來慢慢吃，這樣一鍋的「豬肉乾鍋」肯定很可以！乾鍋和湯鍋肯定不同，我能說乾鍋的老油香更足、更集中，一端上桌就會讓你被這那香氣吸引住～

仔細看上頭除了大把的香菜（不喜歡可以和老闆說）還有好多好多的芝麻，還有一抹像是玫瑰金般的色澤鑲在每一種食材上，我想那就是老油！是那大火拌炒之後的老油包覆了所有的食材，讓它們每一個不只香氣逼人、連長相都令人口水直流！

套餐的食材真的很多！「豬肉乾鍋」裡有好多好多的豬肉、凍豆腐、豆皮、鑫鑫腸，蔬菜則有玉米、豆芽菜、芹菜、小白菜等，另外還有超入味的蒸煮麵一大把～所以如果晚上不想吃多，另外也不用點主食（白飯、炒飯這些）來配，這樣一鍋就很足夠了！

「蘇氏香鍋」的「乾鍋」料理真的很香、很迷人～那種香氣有著很獨特的辛香料香～我們都是點小辣等級的入門款，吃起來有麻有辣很開胃！重點全部吃完也不會口乾舌燥～

｜香鍋特製炒飯＄70

看名字就知道，這道「蘇氏香鍋」的「香鍋特製炒飯」就是用店裡特製的老油去炒的！而且他們使用的不是隔夜米，而是當天現煮的白米飯，米的選擇則是屬於較圓短的白米去拌炒，獨特的老油炒得每顆白米都鑲上了迷人的老油香、樸實的褐色，舀上一碗扒進嘴裡～啊嘶！我能說這炒飯一點也不輸給大餐廳，如果不是因為夜深了不適合吃那麼多澱粉，俺一個人這一碗公絕對不是問題XD

｜麻辣手工鴨血＄70

這「麻辣手工鴨血」很入味，一上桌就是一股麻辣的香氣～要小心不要只用筷子夾！因為單純用筷子夾你會發現，它軟嫩的一下子就斷成兩半XD所以後來我們都索性用湯匙舀，一口咬下真的好軟嫩！內嫩外彈的口感，麻辣的香氣很入味，且只有大概小辣的等級。幸運的吃到了他們家的「麻辣手工鴨血」讓我們意猶未盡，下次來「蘇氏香鍋」肯定要再來一份的啦～

每天從傍晚五點就開始營業的「蘇氏香鍋」，一直開到深夜凌晨01：30 ～老實說這個時間真的好罪惡！意思是就算下班晚餐來不及吃，宵夜想吃也可以衝一波XD尤其在這又麻又辣的滋味，不管是天氣好熱吃不下飯的夏天，或者天氣稍涼的秋天冬天，來上一鍋真的好療癒～

如果你（妳）也愛麻辣，改天一定要找機會找時間來試試「蘇氏香鍋」！我想和你說～它真的非常獨特，是我們從來沒吃過的老油（香辣油）香，吃過一次就會讓你對那味道戀戀不忘，直想著改天下班一定還要再去呢！

蘇氏香鍋

地址： 台中市北屯區大連路三段132號

電話： 04－22439177

時間：17：00～01：00