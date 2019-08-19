免燒腦！捷運紅線「3景點提案」賞花、聽音樂、美拍一天

▲花卉試驗中心現在還有插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉畫展。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

天氣炎熱，想到出門就意興闌珊，但其實不少地方不用煩惱停車位，《ETtoday新聞雲》幫大家整理出北市捷運紅線的3處景點，包含邊賞花邊賞藝術的花園小秘境，甫試營運的滬尾藝術中心，還有六日限定的河海音樂季，搭大眾交通運輸都能便利到達，若時間許可，一日遊就這樣安排吧！

▲花卉試驗中心園內有楊桐隧道、茶花隧道、油杉區、楓樹區等可以美拍。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

花卉試驗中心

陽明山半山腰的花卉試驗中心佔地4公頃，是很多人不知道的秘境之一，園區內有楊桐隧道、茶花隧道、油杉區、楓樹區等可以美拍之外，現在還有知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉畫展，藝術家全部取材自花卉中心，創作出溫暖的作品。

遊園之後可以找出畫中的對應地點，並有限量時光寶盒活動，只要在展場畫出自己心中的「花卉印象」，或在臺北新花漾粉絲團上傳「花卉留影」照片後，經過現場工作人員審核，即可獲得明信片一張及草花一盆。

花卉試驗中心

交通：公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，步行約10分鐘，即可到達緊鄰加油站的花卉試驗中心，避免塞車或尋找停車位造成的不便。

▲「淡水漁人舞台-原創音樂」即日起至8月25日每週六日在淡水漁人舞台搖滾開唱。（圖／新北市觀旅局提供）

2019河海音樂季

盛夏的淡水很精彩！「淡水漁人舞台-原創音樂」即日起至8月25日每週六日在淡水漁人舞台搖滾開唱，今年參與的樂團包括金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等，在夕陽映照下，樂迷可以一邊大啖美食，一邊欣賞落日餘暉到星空高掛的景色，隨著音樂搖擺身體。

▲樂迷可以一邊大啖美食，一邊欣賞落日餘暉到星空高掛的景色，隨著音樂搖擺身體。（圖／新北市觀旅局提供）

此外，接著迎來8月30日至9月1日的「貢寮國際海洋音樂祭」，在海洋音樂祭現場的貢寮海灘，今年也第一次結合貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手的精采作品。

▲「滬尾藝文休閒園區」試營運中，完工圖和模擬圖幾乎如出一徹。（圖／記者林敬旻攝）

滬尾藝文休閒園區

淡水河畔的「滬尾藝文休閒園區」試營運中，預計在9月底正式開幕，結合飯店、餐廳、影城、百貨商場，佔地超過2公頃，定位為「大自然裡的美術館」的新型態休閒園區也是北台灣第一座，3,000平方公尺的戶外草坪和純白色系綠建築，完工圖和模擬圖幾乎如出一徹，開幕後勢必成為淡水打卡新地標。

▲「滬尾藝文休閒園區」結合飯店、餐廳、影城、百貨商場，佔地超過2公頃，現已成為美拍勝地。（圖／記者林敬旻攝）

滬尾藝文休閒園區

地址：新北市淡水區中正路一段2號

預計開幕日：2019年9月底

從捷運淡水站搭公車到「滬尾砲台」下車，或是用步行慢慢逛古蹟過去都行。