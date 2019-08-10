一間比一間嚇人！盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣上榜3間



▲全球各地都有鬧鬼傳說的飯店。（示意圖／記者黃士原攝）



記者黃凱翊／綜合報導

出門在外最怕遇到住的飯店鬧鬼，如此一來根本沒辦法徹底的休息放鬆，世界各地有許多飯店，因歷史悠久或是曾發生過事故，而流傳著許多鬧鬼的故事，隨著鬼月將至，《ETtoday旅遊雲》整理出以下8間亞洲有著猛鬼傳說的飯店，其中有3間甚至還在台灣！如果膽子小的人，下次出遊訂房前記得確認一下這份名單。



1.馬來西亞雲頂高原酒店

相傳這間酒店和賭場剛開幕時，有數十名孕婦一同入住，且對自己腹中的胎兒施展巫術，要讓來到酒店的房客會產生想到賭場豪賭的慾望，謠傳有名男子受到靈體迷惑後，在賭場賭到身無分文而在酒店自殺，之後便傳出有不少人都曾在深夜裡，看見一個面目猙獰的男子追打著哭叫的小孩。

2. 曼谷First Hotel

數十年前這裡曾發生過一場嚴重的火災，大火燒死了數十人，相傳其中一對母女死於停車場，之後停車場內鬧鬼傳聞不斷，許多人都見過這對母女的身影，因此有很多遊客都會要求要入住後來才蓋好的新翼大樓，就是想避免車子停在這座鬧鬼的停車場裡。

3.曼谷皇宮飯店

電影《見鬼》當中提到油罐車翻覆引發曼谷市區大爆炸的故事，確是真人真事改編，當年這場事故造成數百人死亡，而皇宮飯店就位於事發地點的街道上，由於當時有不少居住在附近的妓女葬身火海，後來就有謠傳這間飯店中發生的鬧鬼事件，都是死不瞑目的冤魂在作祟。

▲睡到半夜聽見敲門聲時要小心，圖非文中描述飯店。（示意圖／記者李姿儀攝）

4. 日本富士山山中湖新星酒店

傳說有名叫秋菊的女導遊在酒店內自殺，從此以後住宿的旅客就常在半夜聽見不明敲門聲，當地相傳是秋菊想要拍門喚醒團客出發去看富士山。再加上這間飯店就位於日本著名的自殺地點「青木原樹海」附近，更增添了讓人感到毛骨悚然的氣氛，現在酒店幾乎都是東南亞的旅行團入住。

5.日本池袋太子酒店

池袋太子酒店前身是墳場區，附近街區也有不少墳場和殯葬業，再加上酒店造型就像是一塊墓碑，傳說是用來鎮以亡魂，讓這間酒店也曾出現鬧鬼傳聞，目前多半都是外國遊客入住居多。



6.台北知名星級飯店

傳說該飯店地點在日據時代是刑場，在此受到處決的囚犯不計其數，也因此出現了鬧鬼傳說，其中就有謠傳2001年韓國女星金賢政來台時，下榻此飯店一晚後在隔天立刻要求要換飯店。飯店大廳中掛有密宗大師所加持過的大型咒文，天花板上還有巨大銅鈴，原意是要趨吉避凶，卻也因此被人指稱是為了驅鬼避邪才出現的裝飾。





▲相傳這間飯店大廳的咒文，不只是為了裝飾，而是用來鎮邪。(圖／翻拍自澳門互聯網站）

7.高雄HL酒店

這間據說位於高雄的六星級酒店，前身是間百貨公司，曾發生過一場大火，數十人命喪火窟，從此就出現許多鬧鬼傳說，據稱有不少機組人員下榻飯店時都遇過怪事，像是搭電梯卻停在曾發生火警的樓層，或是看到神秘人影等等。

8.台北麒麟酒店

謠傳自從有房客從10樓一躍而下跳樓後，便有不少遊客會在9樓或10樓聽到離奇巨響。酒店則在出事後，將發生事故的房間與同房向的房間窗戶上，貼上紅色三角形的標誌，就有網友在網路上提醒大家入房後要檢查抽屜，若看見黃色符咒的話要趕快換房間。

▼農曆7月出門遊玩盡量別觸犯到禁忌。（圖／達志示意圖）