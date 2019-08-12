隱身永康街巷弄「鄰居家」　Brunch、手打創意漢堡暖胃也暖心！

▲位於台北市永康街巷子裡的餐廳「鄰居家」，受到許多街坊鄰居喜愛。（圖／記者浦靖祤攝）

記者浦靖祤／台北報導

隨時都能為您沖上一杯咖啡，悠閒地在角落待上一個下午放空，想要大吃一頓好料，健康美味的餐點任你挑選，位於永康街巷弄裡的美式餐廳「鄰居家 NEXT DOOR 」，店如其名，就像是厝邊頭尾的好鄰居，暖心又暖胃。

▲「鄰居家」輕工業風的空間設計相當具有時尚感。（圖／記者浦靖祤攝）



走進「鄰居家 NEXT DOOR 」，輕工業風的空間裝飾相當時尚，座位寬敞，從大片窗戶望出去，不論是晴天還是雨天，都擁有不同風情。店內播放著舒適的輕音樂，客人裡有三五好友聚餐，也有帶著電腦靜靜上網的學生，店長Eason說，當初和朋友創業開這間店，除了自己很喜歡吃，最主要也是希望將自己在澳洲打工度假時，在餐廳服務的經驗帶回台灣，除了在食材上講求新鮮和健康，店內氛圍的營造，更要以舒適為主要考量。

▲許多常客喜歡平日來店裡，窩在角落享受午後的悠閒時光。（圖／記者浦靖祤攝）

店內最受歡迎的餐點就屬「手打漢堡」了，賣相超美的「明太子鮭魚堡」，是以手打牛肉餡，加上特調的明太子醬，上面再鋪上像花朵般造型的煙燻鮭魚片，一口就能同時吃到牛肉的香味和海鮮的鮮甜，而「莎莎醬酪梨堡」，是用切片的新鮮酪梨搭配瑞士白起司，再加上少許莎莎醬，與牛肉放在一起吃真是絕配！

Eason表示，「酪梨有很好的油脂，營養價值高，還能增加飽足感，吃起來對健康比較沒有負擔，我們在研發菜單時，目標就是要兼具健康營養與美味，像漢堡肉都是用100%純牛肉現點手打，麵包也是選用五穀雜糧的，蔬果類食材也是每天早上到市場採買，因此許多住在附近的家庭客，都很喜歡來我們店裡用餐。」

▲▼ 「明太子鮭魚堡」和「莎莎醬酪梨堡」都是非常受歡迎的創意手打漢堡。（圖／記者浦靖祤攝）



店內的高人氣料理，還有這一道「墨魚黑麵」，第一次來用餐的吳小姐說，「這裡的墨魚麵上面是一整隻的透抽，吃起來很新鮮，而且麵也很清爽不油膩，墨魚的味道很香，一點腥味都沒有，所以我很喜歡。」

還有「青醬雞肉蛋捲」也很受到歡迎，以特選的雞蛋加入九層塔、松子和腰果以及橄欖油，慢火煎後的塔香和堅果香氣讓人食慾大開，「我們的雞腿是用自己研發的秘制醬汁醃製24小時，然後煎到表皮酥脆，再搭配上特製莎莎醬，軟嫩多汁的肉質，吃了絕對還想再吃！」

▲「墨魚黑麵」放上一整隻大透抽。▼「青醬雞肉蛋捲」充滿塔香和堅果香氣。（圖／記者浦靖祤攝）

Eason也特別介紹了歐姆蛋捲和班尼迪克蛋的配料，「為了讓客人吃得更健康，我們的配料有自製的芋泥和地瓜泥可選擇，沙拉的醬料是搭配洋蔥油醋，微酸口感在夏天吃起來很爽口。」對於喜愛健身的顧客，Eason則推薦「烤牛肉沙拉」，這道沙拉份量夠，還有大塊的紐西蘭沙朗牛排，搭配微甜的手作照燒醬，連男生也可以吃得飽。

▲「烤牛肉沙拉」的紐西蘭沙朗牛排香嫩味美、份量足夠。▼用料豐富的Brunch也是店內招牌料理。（圖／記者浦靖祤攝）

「鄰居家 NEXT DOOR 」餐廳經營到現在大約6年的時間，1年前店面空間大翻修後，不僅成為網紅打卡店，不斷推陳出新的菜單，也吸引不少客人前來嚐鮮。Eason說，做餐飲是自己的興趣，雖然很辛苦，但看到客人吃東西滿足的表情，就有堅持下去的動力，未來希望開設鄰居家分店，用健康美食照顧更多的在地好鄰居。

鄰居家 NEXT DOOR 永康店

地址：台北市大安區永康街2巷9號

電話：(02)2396-7001