王品進軍零售市場　沐越咖啡禮盒與原燒烤肉組開賣



▲沐越咖啡禮盒。（圖／王品提供)



記者黃士原／台北報導

王品集團也進軍零售市場了！以「法式越南料理」為主打的沐越開賣越南咖啡禮盒，原燒則是推出送禮自用兩相宜的高檔燒肉懶人組，讓客人可以在家享用香濃的越南咖啡與美味燒肉。

以「法式越南料理」為主打的沐越，熟客造訪必點的「越式滴濾冰咖啡」，那股濃郁滋味令人念念不忘，每月銷售可達千杯。為了讓越式咖啡可以帶著走，沐越推出越南咖啡禮盒，原價599元，內含中原咖啡、滴濾壺、玻璃馬克杯，讓您隨時隨地都能來上一杯濃濃奶香的午後咖啡。8月來店消費點沐越饗宴餐，還能享有加購價499元的優惠。





▲沐越。（圖／王品提供)

越南咖啡禮盒中的滴濾壺傳襲自法國殖民時期的影響，底部有多個開孔的滴濾設計，倒入越南本土品牌「中原咖啡」（Trung Nguyen），略帶焦苦的咖啡豆，帶點堅果香氣，那是加入奶油烘培後特有的味道。每次滴濾的時間約達3~5分鐘，依著個人口味加入越南煉乳或牛奶攪拌均勻，也可再放入冰塊，一杯濃烈的越南咖啡就完成了。





▲大口吃牛組合。



另外，今年中秋各位專業吃貨們有福了，王品集團旗下萬鮮公司與原燒品牌攜手推出隨拆即烤的高檔燒烤懶人組。原燒此次推出的烤肉禮盒組送禮自用兩相宜，嚴選食材隨拆即烤，在家就能享受肉鮮味美的體驗。

原燒販售的「大口吃牛組合」(售價$1599)，以美國進口牛為主包含: 藍絲帶雪花、霜降嫩肩、帶骨牛小排及最高等級肋眼牛排7oz，還有加拿大精選牛肋條，總重量達1.1公斤，若換算成單客排餐的份量，足夠供應7個大人食用，一口氣讓你吃完整隻牛。





▲嚴選海鮮組合。

只吃肉還不夠，還可以699元加購「嚴選海鮮組合」北海道特大干貝、特大草蝦及魷魚全尾，包山包海一次滿足。在門市、蝦皮商城或MOMO購物訂購，可享早鳥優惠，8月份訂購指定到貨日8月31日前，即加贈「主廚特調鹹豬肉200g」一份。訂購50份以上大宗團購者，再享95折優惠。