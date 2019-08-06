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摩天輪上浪漫過七夕！全台3處包廂內遠眺海景、高空中唱KTV

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▲台中麗寶天空之夢摩天輪。（圖／台中麗寶OUTLET提供）

▲台中麗寶樂園天空之夢是全台最大的摩天輪。（圖／台中麗寶OUTLET提供）

記者徐溱謐／綜合報導

明（7）天就是七夕情人節了，還沒想好要去哪裡約會嗎？《ETtoday新聞雲》幫大家找了全台3個浪漫摩天輪，在高空中約會不用擔心被打擾，白天可以眺望海景，晚上則能欣賞夜景，甚至可以在包廂內唱KTV，度過2人的專屬約會時光。

▲台中三井outlet。（圖／ETtoday資料照）

▲台中三井outlet的海景摩天輪。（圖／ETtoday資料照）

台中三井OUTLET海景摩天輪

台中三井outlet在2018年底盛大開幕，除了各大知名品牌與日本餐廳進駐外，最大亮點就是全台唯一能眺望無敵海景的摩天輪景觀，60公尺高海景摩天輪共有36個車廂，繞一圈約12分鐘，其中有6個車廂底部為透明地板，讓遊客可以挑戰心臟欣賞腳下的大台中美景，另外，若想讓浪漫氛圍再加分，可選在傍晚搭乘眺望海景夕陽。

▲▼台中港三井Outlet,MITSUI OUTLET PARK 台中港,海景摩天輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有6個車廂的底部是透明的，可以欣賞腳下的台中美景。（圖／記者蔡玟君攝）

搭乘資訊
地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
時間：11：00－20：00
平日票價：大人150元／小孩100元／博幼票100元
假日票價：大人200元／小孩150元／博幼票100元

▲天空之夢上浪漫迎2018第一道曙光。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園天空之夢能眺望天際線美景。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園天空之夢

全台最大的摩天輪就是台中麗寶樂園天空之夢（Sky Dream），斥資5.5億全新建造，直徑120米的摩天輪，加上原先海拔高度245米，高度總達365米，能眺望天際線美景，繞行一圈大約30分鐘，車廂內部設有USB孔可以充電，讓戀人們不怕拍照拍到手機沒電，另外夜間也會有象徵愛情的燈光秀替戀情加溫。

▲天空之夢摩天輪。（圖／麗寶樂園提供。）

▲夜晚的燈光秀非常浪漫。（圖／麗寶樂園提供）

搭乘資訊
地址：台中市后里區福容路8號（中山高后里外埔交流道旁）
時間：一三四11：00～21：00；二12：00～21：00；五11：00～21：30；六10：30～21：30；日10：30～21：00
平日票價：大人300元（12歲（含）以上）／小孩200元／博幼票150元＊3歲以下可免費搭乘
假日票價：大人350元／小孩250元／博幼票150元

▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

▲義大世界摩天輪KTV包廂。（圖／義大世界提供）

義大世界摩天輪KTV

和戀人到摩天輪上K歌吧！全台首創K歌摩天輪就在義大，海拔高度215公尺的高空卡拉OK包廂最多可容納6人，每次包廂費300元可連唱半小時。義大摩天輪共有40個包廂，特別新開設了10個空中KTV包廂，一圈時間大約18分鐘，歡唱時間為2圈大約能唱半小時，計價方式為人頭費加上包廂費，每人搭乘摩天輪票價為200元。

▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

▲可以在高空中盡情K歌。（圖／義大世界提供）

搭乘資訊
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
時間：12：00至22：00（最後搭乘時間21：45）
平假日票價：大人200元（13歲（含）以上）／小孩160元／博幼票100元

KTV摩天輪包廂
費用：每人摩天輪票價200元＋歡唱費，歡唱費每包廂週一至週五300元；週六、日與例假日400元

關鍵字： 七夕特輯 摩天輪 台中旅遊 高雄旅遊 約會行程

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