台北市14家擁有無敵夜景的高樓景觀餐廳　七夕情人節抱佛腳懶人包



▲微風南山48樓CÉ LA VI美麗的夜景。（圖／微風集團提供)



記者黃士原／台北報導

七夕情人節快到了，熱戀中的情侶總是要與另一伴來慶祝一下，很多人都選擇在這一天去吃個浪漫晚餐，但還沒有決定要去哪家餐廳嗎？《ETtoday新聞雲》整理出台北市14家擁有無敵夜景的高樓景觀餐廳，讓大家來臨時抱佛腳一下。

CÉ LA VI Taipei

CÉ LA VI Taipei結合餐廳與酒吧，目前為微風南山48樓開放SKY Bar & Lounge，多樣化且誘人的獨創調酒搭配世界級音響以及專業DJ將帶來不一樣的都會娛樂體驗。餐飲部份，CÉ LA VI Taipei主打現代亞洲料理，運用西式料理手法與台灣在地食材結合激盪出專屬於CÉ LA VI Taipei的餐飲風味，讓消費者在台北上空的空中綠洲，眺望整個台北市的迷人景緻。

CÉ LA VI Taipei

地址：台北市信義區松智路17號48樓（微風南山48樓）



▲SMITH＆WOLLENSKY乾式熟成帶骨紐約客。(圖／記者黃士原攝)

SMITH＆WOLLENSKY

在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店就開在微風南山47樓，Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。

Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647



▲挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，台北101近在眼前。(圖／乾杯提供)

和牛47

乾杯集團最新品牌「和牛47-和牛燒肉懷石」於2月正式開幕，餐廳擁有近距離欣賞台北101景色視野，料理主軸則是結合了燒肉、和牛壽司與懷石料理，乾杯集團董事長平出莊司表示，和牛47將以日本頂級和牛Fine Dining新料理形態來跟大家見面，全程提供專人定烤式服務，讓大家可以輕鬆享受美食與美景。

和牛47座落於微風南山47樓，標高180公尺，為全台景觀最高的燒肉懷石餐廳，面對台北著名地標101、擁有絕佳的景觀視野。挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，台北101近在眼前，夜幕低垂時更將信義區夜景一覽無遺；店內席次86席，同時提供8人包廂，更具隱密性。

和牛47

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)





▲MiraWan有美麗的景觀。(圖／黃士原攝)



MIRAWAN

位於微風南山47樓的「MiraWan Restaurant & Bar」全台首家高空景觀法式餐廳，在經過1個月的試營運之後，在7月11日正式開幕。除了一般的午晚餐，MiraWan還提供下午茶及夜吧，餐廳從中午到深夜持續營業以滿足不同的客層需求。

MiraWan主廚鄭裕錞Josh在Le Mout樂沐法式料理餐廳服務近10年，一路從基層升至副主廚，而來到MiraWan之後，將突破傳統法式料理的框架，用自己的方式來詮釋法式料理，而食材不管是來自台灣還是國外，重點是要挑到品質最好的食材。西點主廚則由平塚牧人擔任，設計開發數款專屬甜點。

MIRAWAN

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)





▲新葡苑四十六侍酒師精選「Award of Excellence」得獎酒單中的四款酒，搭配在主廚精選特別套餐中。(圖／黃士原攝)● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

SHIN PU YUAN 新葡苑四十六

新葡苑共有上海與廣東兩大菜系，每家店各有不同特色，除了提供道地中華料理之外，更融入台灣在地的飲食文化，而位於46的SHIN PU YUAN 新葡苑四十六致力於推廣中式料理與葡萄酒搭配，日前榮獲「Award of Excellence」酒單卓越獎項的景觀中餐廳，最近侍酒師除了精選得獎酒單中的四款酒搭配精選特別套餐中外，還推出「琴瑟和鳴」系列，只要點用每月推薦酒單就送最適合搭配的餐點。

SHIN PU YUAN 新葡苑四十六

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）





▲THE UKAI TAIPEI 簡約現代的割烹區域。（圖／THE UKAI TAIPEI提供）



THE UKAI TAIPEI

進駐微風南山46樓的The Ukai Taipei以日本六本木店為雛型，引進Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，餐廳占地近203坪的空間，由日本知名設計大師森田恭通Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題，各式素材及燈光妝點。

進入酷暑難耐的熱情盛夏，味蕾也需要來點清新涼爽滋味！TheUkai Taipei 兩位料理長走訪台灣各地，不斷地與團隊發掘新事物，選用日本進口及台灣在地食材，兩者結合激盪出更多火花，讓饕客們品嚐到絕佳的美味。

簡約現代的割烹區域，料理長在客人面前展現純熟技藝，首先登場為 Ukai名物–豆水豆腐，滑嫩綿密滿是濃郁黃豆香氣，總是讓人回味無窮，以日本北海道、佐賀及台灣高雄9號三種黃豆混合每日新鮮製作，淋上以昆布柴魚高湯為基底的冷製豆水，涼爽口感一掃溽熱暑氣。

THE UKAI TAIPEI

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）

SAFFRON 46

2018底這朵深受饕客喜愛的番紅花，從天母進軍信義區正式邁向嶄新里程，摩登細緻的全新空間設有酒吧，特別請來冠軍調酒師研發結合印度香料的創意調酒，配上精緻下酒小吃，邀請客人放下緊繃享受餐前的輕鬆小酌；餐廳菜式除了經典北印料理與新鮮的烤窯菜式，更引進南印度馳名的海鮮風味、以及各式甜點。

SAFFRON 46

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）





▲Chefs Club Taipei主餐廳區。(圖／微風集團提供)

Chefs Club

來自紐約的人氣餐廳Chefs Club位於微風信義47樓，這是Chefs Club全球第3家分店，也是海外第一家。餐廳主打「不用環遊世界就能摘星」概念，邀請全球榮獲米其林殊榮的主廚來此客座快閃。Chefs Club Taipei強調打破廚師與客人之間的疆界，空間規劃分為4大區域，包括主餐廳共100個座位、開放式廚房工作台、廚師工作室與私人用餐區，開放式廚房工作台可以看到主廚烹調的過程，與主廚也能更密切的互動。

Chefs Club Taipei

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號47樓（微風信義47樓）

電話：02-2723-9696



▲從台北莫爾頓牛排館看出去的美麗101夜景。（圖／莫爾頓提供）

台北莫爾頓牛排館

台北莫爾頓牛排館最大的賣點應該就是可以遠眺整棟101大樓及台北夜景，一邊享用美味牛排，一邊欣賞美麗夜景。與台灣多數牛排館不同，莫爾頓牛排館餐點全都單點制，沒有最低消費，前菜、甜點、主餐及牛排任意組合都可以，甚至只為了吃甜點也可以進來消費。

台北莫爾頓牛排館

地址：台北市忠孝東路5段68號(微風信義45樓)

電話：02-2723-7000



▲美食搭美景，晚上更美麗。(圖／記者黃士原攝)

INPARADISE饗饗

饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗就在信義微風的46樓，也是台北市最高的吃到飽餐，而且還有一面可以直接欣賞到101美麗夜景。

餐區規劃共有八區，八大餐區分別是有時鮮刺身、捲壽司、炙燒握壽司、握壽司、手捲、海鮮的「豐大海」；提供日式西式開胃菜、主廚沙拉、生菜的「旬巧味」；砂鍋湯品的「禾烹湖」；法式鐵板、西式熱前菜及現切排餐的「大快地」；港式點心、烤鴨五吃及亞洲功夫料理的「京山」；日式燒烤、蒸、炸物的「炙丘」；「長飲川」則是提供咖啡、茶飲、軟性飲料、果汁、調酒等；最後就是很多女生難以抗拒的甜點區，有法式甜點及冰淇淋、水果等。包含甜點的菜色總數多達190多道。

INPARADISE饗饗

地址：台北市信義區忠孝東路5段68(微風信義46樓)

電話：02-6639-7786



▲菜な(nana)包廂及台北夜景。（圖／BYO株式會社提供)

菜な(nana)

日本餐飲集團BYO株式會社在引進和食EN、御盤de食堂，以及鶿克米來台後，再度引進源自東京澀谷以蕎麥宴席料理為主題的「菜な（nana）」日本料理餐廳。此次來台開設分店，特別帶來日本廣受喜愛的「二八蕎麥」，更提供沾、拌、湯共近20道不同吃法的蕎麥料理，單點150元起，還可以在45樓高層樓欣賞台北市百萬夜景。

菜な(nana)

地址：台北市信義區忠孝東路5段68號45樓(微風信義45樓)

電話：02-2758-0777



▲隨意鳥地方曾經與寶璣錶推聯名下午茶。(圖／隨意鳥地方提供)

隨意鳥地方101

隨意鳥地方101義大利菜餐廳主要提供澳洲M9和牛與美國PRIME牛排、鮮活龍蝦及每日到港魚，世界頂級珍饈隨四季犒賞饕客。基本上，隨意鳥地方有著超棒的景色，台北城市美景就在眼下，一到了晚上，華燈初上，台北市夜景更讓人著迷。

隨意鳥地方101

地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（台北101金融大樓 85樓）

電話：02-8101-0016



▲頂鮮101有美麗的景色。(圖／頂鮮101提供)

頂鮮台北101店

全世界最高海鮮餐廳，坐擁高空夜景，現點現流活海鮮，為饕客們帶來多樣多變的飲食美味。

頂鮮台北101店

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓

電話：02-8101-8686

欣葉101食藝軒

欣葉的台菜可說是許多人小時記憶。欣葉101「食藝軒」位於台北101第85樓，擁有朝向東、北、西三面開闊的觀景窗可以，遠眺淡水河口，觀賞雲霧變化。

欣葉101食藝軒

地址：台北市信義路五段7號85樓之1

電話：02-8101-0185