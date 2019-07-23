插旗台中！舒芙蕾鬆餅店FLIPPER'S誠品勤美店8/3開始試賣



▲奇蹟的舒芙蕾鬆餅-雙層芒果奶酪。（圖／FLIPPER‘S提供）



記者黃士原／台北報導

東京的人氣舒芙蕾鬆餅店FLIPPER'S在去年9月進駐誠品南西，吸引許多女性朋友前往排隊搶鮮，想要嚐嚐看像雲朵鬆軟口感的舒芙蕾鬆餅。而現在台中的朋友也吃得到了，FLIPPER'S在台中勤美誠品綠園道開出2號店，8月3日開始試賣，8月10日正式開幕。

FLIPPER‘S除了已有的「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-原味」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-水果」、「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-靜岡抹茶」以外，這次為了慶祝台灣2號店開幕推出限定口味「奇蹟的舒芙蕾鬆餅-雙層芒果奶酪」，使用兩種口味雙色鮮奶油淋在鬆軟的舒芙蕾鬆餅並放上滿滿的新鮮芒果切塊，新鮮的果肉搭配上特製的芒果淋醬佐上雙色芒果冰淇淋奶酪，炎炎夏日最適合了。





▲FLIPPER`S舒芙蕾鬆餅 。（圖／FLIPPER`S提供)





▲水果舒芙蕾鬆餅。（圖／FLIPPER`S提供)

FLIPPER‘S的舒芙蕾鬆餅有著像雲朵鬆軟口感，而FLIPPER‘S也透露，除了選用高品質雞蛋及日本特製比例鬆餅粉之外，還要在煎台的溫度控制在150度C進行長時間的煎烤，這樣才能製作出鬆軟好吃的鬆餅，如果溫度太高的話，溼潤鬆軟的口感就會不見，整個煎製過程要花上20分鐘。首先是先把調好的鬆餅原料放在煎台上，接著蓋上蓋子，時間到了再補上一球，再蓋上蓋子，然後再換面煎。煎好的舒芙蕾鬆餅再依口味放上不同的淋醬。

8月10日至8月16日期間每日前30名來店享用期間限定商品「雙層芒果奶酪舒芙蕾」的消費者，即可獲得FLIPPER’S 迷你隨身揹帶特別禮物一份，每日限量30組，送完為止。



FLIPPER’S 誠品勤美綠園道店

地址：台中市西區公益路68號1F





▲舒芙蕾鬆餅店FLIPPER`S誠品勤美店8/3開始試賣。（圖／FLIPPER`S提供）

