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壯麗英仙座流星雨7/13日起　小墾丁渡假村絢爛登場

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▲全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開。圖／民眾在小墾丁學習如何觀測流星雨照片。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開！

根據美國國家天文台觀察，今年英仙座流星雨是1993年後，相對壯麗的流星雨，雖不像當年大爆發，每小時天頂流星數達400多顆，全球追星族要把握機會「追星」。

▲全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼天文愛好者在小墾丁搶拍壯麗銀河與英仙座流星雨、屏東縣天文協會理事黃耀寬用手機於小墾丁渡假村實地拍攝銀河

▲全國最絢爛的親子流星雨派對，於7月13日至8月26日在屏東小墾丁渡假村盛大展開。（圖／記者陳崑福翻攝）

小墾丁渡假村總經理張福生指出，小墾丁投下巨資逐一更新近千隻各式路燈，升級為符合國際暗空協會標準的星野燈，營造40公頃園區達到「天上星光、地上燈光」的國際低光害標準，成為台灣最優質的觀流星雨暨賞銀河場域，吸引海內外天文愛好者前來住宿、欣賞。

屏東縣天文協會理事黃耀寬表示，流星會發出亮光，是因為與大氣層快速摩擦而燃燒發亮，而英仙座流星雨包含細條狀的黯淡流星、璀璨明亮的火流星與留下持久流星痕的拖尾流星，由於小墾丁是低光害的暗空環境，只要用肉眼就可以看到繽紛的流星雨。

他說，英仙座流星雨活躍期是7/13-8/26，其極大期在8/12-8/13晚間，每小時上看150顆流星；寶瓶座流星雨活躍期是7/21-8/23，極大期在7/28-7/29晚間，每小時上看60顆流星，值得整晚守候。

關鍵字： 流星雨 派對 小墾丁渡假村 大爆發

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