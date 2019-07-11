粉絲終於等到台北攤了！素食小夜市7/14要到南港成功夜市



▲由10多個攤位組成的素食小夜市在全台跑透透，推廣素食。（圖／業者黃玴賢提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

現在吃素、蔬食的朋友愈來愈多，但要在夜市裡找到素食並不容易。為了推廣素食，讓大家在夜市裡也能吃到素食，10多家攤商組成一個「素食小夜市」在全台灣跑透透，現在7月13日要基隆八斗子遊艇港星晨碼頭，7月14日要到台北市南港成功夜市了，大台北素食朋友準備朝聖了。

素食小夜市並沒有固定的地點，都是透過臉書社團公布擺攤地點，素食小夜市發起人、同時也是樹巢香椿餅老闆黃玴賢表示，參與素食小夜市的攤商都是對素食推廣很有熱忱的老闆，畢竟每次動輒200-300公里起跳在全台跑是很累人的，他說「沒有正常人會去做這件事」，像是如果是在北部擺攤，家住高雄黃玴賢來回奔波就將近800公里。





▲喬治素食漢堡一向是超高人氣的攤位。

素食小夜市有許多攤商都是元老級的，只要時間允許都會一起去擺攤，這次到基隆八斗子與台北市南港擺攤攤商有Ya婆婆蔬食滷味、愿心燒素章魚燒、苑裡嵐田素食湯包、李記蔬炸潮排、後山小米甜甜圈、大瑪南洋蔬食、嘉憶香炭烤玉米、樹巢香椿餅，以及超人氣的喬治素食漢堡，其中想吃喬治素食漢堡的朋友要有等上好幾小時的心理準備。





▲樹巢香椿餅。

關於素食小夜市的形成，黃玴賢說就是想要讓吃素的朋友們，能在台灣最特別的夜市文化裡，也有吃素的選擇，他說，如果在夜市裡能吃到素的湯包、素蔥油餅或是素雞排，對於素食者是一件幸福的事。

素食小夜市除了吃，還可以看到人們之間的感情交流。黃玴賢提到，有次素食小夜市到苗栗擺攤，竟然有死忠支持者特地從花蓮跑過來，另外也有台北計程車司機特地到台中捧場，即使因為人潮太多而沒有吃到素食，但還是跟他們說聲加油，這都讓黃玴賢與其他攤商十分感動。黃玴賢還說，排隊隊伍中的前幾位民眾，也因為有共通的話題，往往都會變成朋友，然後再一起支持素食小夜市。





▲蔬炸潮排。





▲嘉憶香炭烤玉米。



素食小夜市

7月13日：基隆八斗子遊艇港星晨碼頭

7月14日：南港成功夜市