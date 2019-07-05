跟著燕子市長來台中嗨 ON　大安看立體沙雕　順遊甲安埔玩海線

▲2019大安沙雕音樂季開跑了，今年共有18座3D沙雕作品相互串聯說故事，邀國內外遊客一同來嗨ON大安。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪菱鞠／台中報導

放暑假到台中看沙雕、玩海線！夏天限定的2019大安沙雕音樂季，於6/29～7/21在大安濱海樂園熱鬧展開，今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，結合台中特色及大安海洋生態，並首次採用3D立體沙雕雕法，打造18座充滿創意又精彩的沙雕作品，其中創紀錄打造的最大型海翁主雕，更是超級吸睛，而開幕當天即吸引超過6萬人前往，搶先觀賞沙雕360度的精細雕工。

每年都吸引2、30萬人參加的大安沙雕音樂季活動，今年邁入了第9屆，不僅是中台灣海線地區重點夏季盛事，也被交通部觀光局列為「2019寶島仲夏節」系列活動之一。台中市長盧秀燕指示市府觀旅局團隊努力打造沙雕音樂季，因此於今年擴大舉辦，甚至首創360度立體沙雕，貼心規劃了友善無障礙沙雕展區，方便身心障礙朋友觀展，讓更多人一同感受台中大安海濱的獨特魅力，認識在地的好風光、好人情。

今年的沙雕創作透過海陸生態、海神故事，並結合大安港的鯨魚意象，規劃18座3D沙雕作品相互串聯，從入口處開始，就有台中吉祥物石虎家族「虎爸」與交通部觀光局吉祥物「喔熊組長」吸引遊客目光，而仔細逛一圈可以發現，台中美食如珍奶及大甲芋頭、2020台灣燈會在台中、台中購物節等活動宣傳也都融入了沙雕創作當中，當然也少不了與大海有關的海賊團、海神、小龍女等造型沙雕，每一座都成了大家的最佳互動拍照點。

▲台中市長盧秀燕希望透過「2019大安沙雕音樂季」這項年度最大的海洋盛事，讓大家可以認識在地的好風光、好人情。（圖／台中市政府提供）

▲除了與大海有關的造型沙雕如海賊團，2020台灣燈會在台中也透過沙雕創意融入其中，藉此宣傳台中活動。（圖／記者楊詩益攝）

▲據傳大安港曾經有鯨魚出沒，這次特別打造總長20公尺的特大型海翁主雕，呈現其意象。（圖／記者楊詩益攝）

其中特別引人注意的，就是鯨魚頭及尾2座總長20米、寬6米、高3.5米的海翁主雕。觀旅局長林筱淇指出，明代稱「大安港」為「海翁窟港」，所謂「海翁」即為鯨魚的閩南語發音，據傳大安港曾經有鯨魚出沒，所以今年突破以往沙雕尺寸規格打造特大型海翁主雕，海翁主雕載著大安濕地上的彈塗魚合唱團與海洋生物組成的海廢樂器樂團，帶來一首首海洋協奏曲，也呼應環保減塑的概念。

在6/29開幕晚會上，主辦單位邀請梁文音、宇宙人、蓋兒（Gail）、張若凡及林怡廷等多位知名歌手，超強卡司輪番上陣熱力演唱與民眾同樂，讓現場粉絲一邊吹著夏夜晚風，一邊聆聽美好的音樂饗宴；第一次看沙雕展的Gail，趁著表演前把握難得機會，走進展區好好體驗一下，面對眾多不同造型的沙雕作品，讓她留下「很酷」的深刻印象，此外，她也分享自己最喜歡喔熊組長沙雕，「因為他非常可愛！」

▲開幕當天舉辦音樂晚會，邀請多位歌手熱力開唱，high翻全場，音樂小甜心Gail趁著表演前難得機會，搶著去體驗人生第一場沙雕展。（圖／記者楊詩益攝）

林筱淇說，除了沙雕藝術展及開幕晚會，6/29～7/21活動期間，週六都安排了精彩活動，包括規劃海洋之聲音樂會、歡樂大白鯊氣墊樂園、親子沙雕DIY 體驗、尋找海翁君LINE貼圖及台中在地美食攤位、胖卡市集等周邊系列活動，大安濱海旅客服務中心並開放免費游泳池及噴水池供遊客游泳消暑；另外，大家在初夏來到大安玩沙戲水、欣賞精彩的沙雕藝術，同時可以順遊剛落成的濱海露營區，或是到高美濕地、大甲鎮瀾宮、忘憂谷等甲安埔景點走走，暢遊台中海線的好風光，預估因為大安沙雕音樂季的關係，可望湧進約45～50萬的遊客，帶來一場熱鬧非凡的夏天盛事。歡迎國內外遊客一同來嗨ON大安，活動詳情可至「大玩台中-臺中觀光旅遊局」臉書粉絲團查詢。

「大玩台中-臺中觀光旅遊局」臉書粉絲團 https://www.facebook.com/taichungresort/

臺中觀光旅遊網 https://travel.taichung.gov.tw/

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