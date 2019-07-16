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濃郁、入口即化！手搖芋頭飲台茶1号插旗台中　必喝鮮芋頭奶綠

點評：芋頭控你還等什麼！！
ETtoday餓勢力

文、圖／Sharelife分享生活

「濃濃芋頭香，搭配奶綠的清新感」沒想到厚重的芋頭系飲品也能給人「清爽」的感覺！製作鮮芋頭系列飲品有13年經驗的【台茶1号】，在當時就為了更好的冰飲體驗推出了濃郁且口感清爽的「鮮芋頭奶綠」，話不多說，馬上來喝看看吧。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

【台茶1号】擁有自家茶園及茶廠，對茶的品質控管相當講究，在地耕耘超過10年，從台中潭子起家，穩紮穩打至今，終於在粉絲聲聲呼喚下進入一中街戰區。主視覺以經典的茶葉綠為底，新型態店面帶給大家全新的視覺感受，煥然一新的店面設計，也象徵「鮮芋頭奶綠」要正式對芋頭控發戰帖啦。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲「台茶1号」食材採用在地化，選用自大甲的芋頭、萬丹的紅豆以及南投信義的梅子等等..真材實料的調製每一杯飲品，把最好的茶飲送到你的面前。

來店必點的飲品！店內超熱銷鮮芋頭系列，已經賣出100棟101大樓啦！

鮮芋頭奶綠

店內熱銷飲品之一！以綠茶基底，選用大甲最綿密的芋頭，費時熬煮，濃烈的芋頭香以及入口即化的口感，喜愛芋頭的你不容錯過！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

鮮芋頭Ｑ奶

芋頭控繼續照過來，嚴選大甲的芋頭還不夠，加入小芋圓做搭配，有咀嚼感才是王道的朋友，一定要來這一杯鮮芋頭Q奶才過癮！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

紅豆波霸奶茶

重視與地方的互動，採用最道地的飲品食材，嚴選萬丹的紅豆，與波霸巧妙的結合，紅豆悶煮過的綿密口感與Ｑ彈的珍珠在嘴裡交融，一次滿足你的味蕾！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

鮮奶三寶

喜歡鮮奶的朋友別錯過這杯啦，最底層先放入芋頭，隨後加入珍珠，最後再將仙草舖滿整個杯子，緊接著倒入鮮奶，看鮮奶從上方慢慢留到底部超療癒！用料滿滿的這杯「鮮奶三寶」，午後時光來一杯，絕對讓你「飽足」一下午。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

典藏紅拿鐵

黑糖、鮮奶、典藏紅茶的邂逅，選用自家茶廠的茶葉，紅茶透出一股淡淡香氣，奶香茶濃的完美比例，再用經典的漸層色收服你的心。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

凍檸冰茶

檸檬片用料不手軟，一片..兩片..三片，放滿八片才過癮！添入店家自己打的檸檬原汁，再加入茶與冰塊打成的碎冰冰沙，酸甜口感超清涼！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

炎炎夏日來口冰沙，一口喝下全身透心涼！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

放滿整個水槽的檸檬，一顆顆正在被解剖，準備備料成檸檬原汁

百香豆豆纖果飲

百香果與高山野果子的結合，百香果流露出的酸甜口感，喝起來別有一番滋味呢

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

冰醋洛神莓

冰醋洛神莓尬上蘆薈，莓果的酸甜再加上洛神的香氣，喜歡花茶香與咀嚼感的朋友，這一款也很適合唷！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

阿里山金萱

純茶最能看出飲料店的真功夫，與其他的飲料並排而站，阿里山金萱呈現的茶色乾淨金黃，茶葉來自自家茶廠，喝起來一點都沒有茶葉的苦澀感，口味清純滑潤，較為淡雅，回甘的口感非常適合喜歡單喝茶的朋友，在炎熱的天氣下喝上一杯超級解渴！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

台茶1号以全新型態的風貌呈現，但對於「茶的用心」完全沒改變！持續開發在地化食材的飲品，把最真材實料的茶飲帶給大家，實際走一趟，接過店員手中遞給你的飲料，感受台茶１号給你的驚喜感！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

台茶1号一中太平店

店家地址：台中市北區太平路83號
連絡電話：04－22292220
營業時間：一～五、日10：00～22：00／六11：00～23：00
粉絲專頁：https://bit.ly/2XCujiP

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台中美食 手搖芋頭飲 台茶1号

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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