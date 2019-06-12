暑假就這樣玩！日本看職棒、八三夭香港演唱會

文／七逗旅遊網提供

再過幾週，暑假即將到來，爸媽不用怕暑假到來不知該帶小朋友去哪玩，或是大學生想要趁假期出國增長見聞。五福旅遊推出各種主題式的旅遊套裝，到日本看日本職棒(NPB)，在東京火熱開打，有機會看到旅日棒球選手陽岱鋼在職棒賽大顯身手，或是到關西甲子園球場歷史館，帶你回味過去歷史悠久的日本棒球史；再來就是跟著《八三夭》到香港開唱，五福因應暑假是學生市場，推出平價的優惠套票。





▲熱血的棒球賽喚起隱藏在你內心的棒球魂。（圖／shutterstock.com提供）

想讓孩子對棒球產生興趣，東京巨蛋舉辦的日本職棒球賽現場熱鬧的氛圍，絕對讓你們的每一根神經跟著沸騰！今年，還可能見到日本職棒史上最耀眼的台灣之光陽岱鋼上場，陽岱鋼目前效力於讀賣巨人隊，還身穿背號2號球衣，要拿到巨人軍之中的個位數背號球衣並不容易，因此可知陽岱鋼在球隊中的重要性。暑假，帶孩子一起來現場感受球賽熱鬧的氛圍吧！



關西甲子園是棒球迷的天堂，甲子園中還有一間歷史館，記錄了當地高中錦標賽和阪神老虎隊的賽事，並展出過去春、夏舉辦的高中棒球聯賽花絮，可以讓孩子更認識日本棒球文化。阪神虎隊的球迷在這邊也能獲得大滿足，明星選手曾使用過的物品、過去球賽的影片，讓你回味最精彩的畫面。館內還收藏了參加過甲子園聯賽隊伍的隊名球，其中也包括電影《KANO》中的嘉義農林棒球隊喔！



▲八三夭《一事無成的偉大》2019世界巡迴演唱會香港場。（圖／五福旅遊提供）



五福旅遊取得「八三夭」海外巡迴演唱會的香港場指定套票的代理，要吸引年輕的夭怪迷到海外和「八三夭」一起High翻香港，2天1夜的套票，只要＄13,831，內容包含7/24演唱會門票價值 HK$ 680元，國泰港龍台北出發來回機票及一晚住宿，如想要多停留香港遊玩，機票可依照旅客需求延長(7天效期)，續住一晚每人只要加價＄831，高雄及台中出發的夭怪迷也同樣可以報名；最值回票價的是參加套票行程，再贈送夭怪專屬好禮：香港場簽名海報、《一事無成的偉大自選作品集》簽名CD一張，以及外加五福香港自由行好禮：香港網路電話卡一張、地圖；如果有加入夭怪村的會員，可以獲得專屬優惠折1000元，難得的海外演唱會優惠，夭怪迷千萬不要錯過。

推薦行程：

▲ <應援最前線東京野球魂>日本職棒應援團.歡樂迪士尼.富士箱根溫泉5日(保證入東京巨蛋)►►►

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▲ 【關西野球魂影城四大主題】甲子園歷史館.泡麵紀念館.世界遺產東大寺.清水寺.天保山海遊館.環球影城5日►►►



▲ 八三夭《一事無成的偉大》2019世界巡迴演唱會香港場二天一夜(台北出發/可續住/含稅)►►►



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