影／摩鐵大揭密》這3處好髒！床單泛螢光、浴缸藏汙水　業者揭解決妙招

記者徐溱謐／專題報導

摩鐵有三處最讓人擔心，分別是：床鋪、浴缸和空氣。《ETtoday新聞雲》採訪了北中南多家摩鐵業者，揭密新式摩鐵如何清理打掃，讓消費者住得舒服又安心。

▲摩鐵有3個地方最難清潔，業者揭密該如何讓這些地方都清潔溜溜。（圖／記者湯興漢攝）



在床鋪方面，過去的摩鐵為了營造氣氛或是配合房間裝潢設計，會採用各種圖案和顏色的被單，有些旅店還會在被子和床鋪外面加裝被套，看起來是防塵，其實這樣的設計是很難看出床鋪清潔度，摩鐵教父黃揆元說，「花花綠綠的有沒有洗都不知道，髒點也看不出來。而且通常被套不常洗，是全世界最髒的。」

▲現在的新型態摩鐵都使用純白的床單，一眼就能看出清潔度。（圖／記者湯興漢攝）



過去，警方為了辦案，會用紫光燈照射床單，檢測有無精液殘餘，得到的結果通常是「整張床單都呈現螢光反應」，曾有媒體檢測飯店旅館，結果也是「整片精液斑」。床單泛螢光的新聞不時出現，摩鐵業者真的很煩惱，為了爭取客人，品牌業者下了許多功夫。



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現在大部分的新型態摩鐵都採用純白的床單和被單，一眼就能看出乾不乾淨。168摩鐵集團執行長賴傳基和台中商旅集團董事長秘書洪嘉穗也都不約而同地提到這點，「床單和被單一定要是純白的，雖然較難保養，但不管是業者和消費者，都能一眼看出房間床鋪的清潔度。」不過另一位業者透露，純白床單原因很簡單，就是方便用漂白水消毒清潔。

▲有些摩鐵的床組經過特別挑選，床單清洗過程也有SOP。（圖／記者黃克翔攝）

江月villa行館董事長黃朝池也說，「會和人體直接接觸的就是床單和床組，在經過多次挑選和比較才選出目前的床組，館內的床單清洗過程全部使用自來水過濾用水來洗滌，還有機器隧道洗滌來確保品質，水溫和合法洗滌劑等都是清潔的一環，我們願意負擔較高費用來維護品質。」

值得一提的是，旅館浴缸最為人詬病的並不是浴缸表面的清潔，而是按摩浴缸內部管線的汙水殘留問題。賴傳基提到，早年就是一個空缸而已，沒有按摩功能，只要清潔人員將浴缸表面打掃乾淨就好，後來「水流式」按摩浴缸問世，開始出現管線內部有汙水殘留藏汙納垢的問題。

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▲現在的摩鐵都採用氣泡式按摩浴缸，避免管線藏汙納垢的問題。（圖／記者湯興漢攝）

隨著按摩浴缸的演進，現在的按摩浴缸有水流式和氣泡式2種，水流式的運作原理是將浴缸內部的水抽到管線內，再用馬達製造強力水柱，因此有髒水殘留在管線的疑慮；氣泡式的則是以鼓風機吸入空氣，再用馬達將空氣打入水中，較沒有管線藏汙納垢的問題，消費者也不用擔心浴缸中混入前一個使用者殘留的汙水。

大多數的摩鐵為了清潔問題，都改採用氣泡式按摩浴缸，而洪嘉穗也提到，鳥人設計旅店除了採用氣泡式按摩浴缸外，浴缸旁邊還有設置一個「管路清潔開關」，打掃房間時都會將整個內部管線清理過，消費者不安心也可以自己按下按鈕清潔過後再使用，旅館內部則是每10天會進行一次浴缸大保養，徹底清潔浴缸管線。

▲摩鐵浴缸的清潔重點在於內部管線，而非表面乾淨就好。（圖／記者黃克翔攝）

江月行館也同樣有管路清潔系統的設置，黃朝池說，「浴缸表面看起來乾淨，但通常卻是最髒的地方，按摩浴缸透過馬達加壓讓泡泡出來，管路可能藏汙納垢，為此特別設計管路清潔系統，在浴缸配置一個專屬開關，能將殘水排出來並清洗管路，並定時使用清潔藥劑去清理，讓消費者使用起來更安心。」

最後針對摩鐵空氣的清潔，雖然法規規定旅館房間不能抽菸，但有許多旅客仍會在房間裡抽菸，黃揆元也直白地說，「空氣是業者最大的痛。」抽菸不僅會讓整間房間的空氣殘留菸味，房間裡的被單、羽絨被和窗簾都是布料，很容易吸附味道，「有些旅館會用噴（香氛）的，結果香沒多久就變成臭味，更慘。」

▲現在許多摩鐵都用空氣清淨機和臭氧機清潔房內空氣。（圖／記者湯興漢攝）

黃揆元說，20年前空氣清淨機和臭氧機還沒發明，為了維持房間空氣清潔，摩鐵使用消防用的抽風設備「換氣」，只要2分鐘就把房間裡的空氣全抽光，「會突然『轟』很吵的那種，我們每個房間裝一台，把所有不管是乾淨不乾淨的味道全部抽走。」被單沾染到菸味洗一洗就沒好，但羽絨被就只能曬太陽去除味道。

現在新型態摩鐵都以空氣清淨機、臭氧機或通風的方式維持空氣清潔，台中悅河精品旅館總經理秘書王景淳說，「我們和香氛公司合作，採用德國研發的奈米技術，24小時進行空氣管理，為了這套設備，旅館一年要增加100多萬的花費，就是為了維持空氣品質。」

▲有些旅館則是在空調上加裝空氣管理設備，24小時監控調節空氣品質。（圖／記者湯興漢攝）

清潔是所有旅店最基本的一環，過去因為技術、科技、設備等因素，床鋪、浴缸和空氣很難徹底清潔乾淨，現在這些環節對摩鐵來說都不成問題，消費者住宿時也可以多注意這3個地方的清潔度，享受乾淨的住宿環境和優良的睡眠品質。