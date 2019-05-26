吃膩了便當　微風台北車站這4家外帶美食帶著走



▲避風塘豬扒蛋菠蘿包。(圖／檀島咖啡提供)



記者黃士原／台北報導

微風台北車站再度引進兩家人氣美食，分別檀島香港茶餐廳與喫茶小舖，檀島香港茶餐廳已經5月24日開幕，而跟檀島咖啡比鄰一起的還有豪大雞排、徹思叔叔、邁泉豬排首家外帶店。吃膩了便當嗎？這幾家都是可以直接帶著走的美食。





▲檀島香港茶餐廳酥皮蛋撻。(圖／記黃士原攝)

這次新開幕的檀島香港茶餐廳台北車站外賣門市，菜單分別是北車限定的避風塘豬扒菠蘿包、蜜汁叉燒菠蘿包、豬扒蛋菠蘿包、脆皮菠蘿包、檀島菠蘿油及極品蛋撻，飲品則有檀島咖啡等9款。檀島咖啡微風台北車站的限定口味避風塘豬扒蛋菠蘿包就是正宗港式做法，避風塘本身已經代表香港文化中的一種料理方式，提到避風塘大家立刻就會聯想到港式的酥脆香辣口味，與廚師討論後將這種大菜型的作法放到小點上，口味意外的令人驚喜。



▲邁泉豬排北車外帶店的口袋三明治。（圖／記者黃士原攝）

邁泉豬排外帶專門店雖然是主攻外帶市場，但MAiSEN邁泉豬排堅持用料跟都餐廳一樣，挑選每頭豬僅1%的「腰內肉」製成豬排，同時由專人手工挑除筋膜；而豬排美味的秘訣在於醬汁，MAiSEN邁泉豬排延續使用獨門醬汁，而腰內豬排三明治專用醬汁更能帶出三明治獨特的味道，即使冷食都經得起考驗的美味。

雖然店裡只提供三明治、口袋三明治及迷你漢堡3款品項，但每個品項都有腰內豬排、漢堡排、蝦排三種肉排風味，口袋三明治還有獨家咖哩腰內口味，總計有10種口味可供選擇。最經典三明治（75元起）以鬆軟特製吐司夾上柔軟豬排，搭上獨家研製三明治醬汁，外帶餐點的入門首選。



除了邁泉豬排的口袋三明治及迷你漢堡、檀島香港茶餐廳的豬扒菠蘿包與蛋撻，一旁還有豪大大雞排、徹思叔叔的泡芙，來台北車站搭車時不想再吃便當，就可以把這些外帶美食帶上車吃。





▲喫茶小舖 黑糖波波鮮奶。（圖／微風集團提供)

另外，台中知名手搖飲品牌「喫茶小舖」首度北上，6月1日進駐微風台北車站，是第一間百貨門店。喫茶小舖的主打1.5倍大珍珠，都是「慢火熬煮2小時、黃金時效3小時」，珍珠一起鍋，便立即加入傳統黑糖進行拌炒，讓黑糖與珍珠完美蜜合、自然澎發。還有喫茶小舖獨家開發「哞2生乳系列」，運用新鮮鮮乳與純粹蔗糖熬煮做為基底，其中一款「生乳青檸」搭配來自屏東九如的檸檬原汁，使用新鮮又健康的原料，為慶祝微風台北車站店開幕，開幕首2日，阿君珍珠奶茶/黑糖波波鮮奶只要10元。(每日中午12點，限量100杯)。