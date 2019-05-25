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連香港茶餐廳也少見　40年老店金獅樓港點推車仍穿梭餐廳中

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▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲40年老店金獅樓港點推車仍穿梭餐廳中。

記者黃士原／台北報導、攝影

位於西門町的金獅大酒樓是目前少數仍保有港點推車的港式茶餐廳，6月就邁入第40個年頭，雖然近年來港式餐廳大舉登台，但金獅大酒樓用餐時間依然人潮眾多，即使是下午時段也有熟客陸續上門。而客人一坐下，金獅大酒樓招牌的港點推車與小菜推車就會推過去讓客人選，也很多人也是衝著港點而上門來。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲餐廳裡的港點價格分成小點、中點跟大點，小點均一價78元，中點與大點分別是88元、130元。

金獅大酒樓就在獅子林大廈裡，要從中間的電梯上到10樓，一走進餐廳就能感受到一股六零年代的懷舊氣息，服務人員熱情地招呼客人。金獅大酒樓的港點推車是餐廳招牌，也是台灣少數還在使用港點推車的餐廳之一，有香港朋友還說香港茶餐廳都很難看到了，沒想到還能在台灣看到。餐廳裡的港點價格分成小點、中點跟大點，小點均一價78元，中點與大點分別是88元、130元，其中多數的港點都是屬於小點，叉燒酥與西米露是中點，而大點只有虎皮蝦餃、蝦腸粉、鮮蝦魚翅餃。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲虎皮蝦餃。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲腸粉。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲燒賣。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲鳳爪。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲叉燒包。

老闆娘鍾姊說，自家招牌的港式點心都是點心師傅前天晚上先備好料，然後一大早到廚房手工製作，等到開始營業前就開始蒸，蒸好的港點就放在港點推車上，客人一目瞭然，想吃什麼就可以請服務生拿起來。鍾姊說，平日時段港式點心推出約一台，假日時段就會增加到3台，如果再加上小菜推車、滷味推車、腸粉推車、甜點推車，以及牛雜湯、玉米湯推車的話，等於會有8台推車在餐廳裡穿梭著。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲果律蝦球。

▲金獅樓。（圖／記者黃士原攝）
▲廣州炒麵。

至於客人最愛的港點是什麼？鍾姊說，蘿蔔糕、虎皮蝦捲、鮮蝦腸粉、燒賣、粉蒸排骨等都是人氣港點，另外，芥藍菜人氣也很高。除了港點，客人最常點的還有廣東炒麵、廣東炒飯、燒汁排骨及清蒸魚等。

地址：台北市萬華區西寧南路36號
電話：02-2312 2675

關鍵字： 美食情報 金獅樓

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