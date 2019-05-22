迪士尼粉絲準備衝了！香港迪士尼首推「皮克斯好友夜跑」

▲香港迪士尼每年均會舉辦路跑活動，今年將於11月2日至3日登場。（圖／香港迪士尼提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

胡迪、米奇、米妮陪你跑遍迪士尼！一年一度的「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」將於11月2日至3日登場，今年更首度推出「3K皮克斯好友夜跑派對」，讓大小朋友一邊跑步，一邊感受夜間不同風情的香港迪士尼。

▲香港迪士尼樂園今年是第4屆舉辦「10K Weekend 2019」路跑盛事，本次有5種不同路跑項目。

香港迪士尼樂園今年是第4屆舉辦「10K Weekend 2019」路跑盛事，本次有5種不同路跑項目，包含由熱賣電影「腦筋急轉彎」中的樂樂與憂憂陪跑的「腦筋急轉彎5公里跑」；胡迪與巴斯光年一路上為你打氣的「玩具總動員10公里」；適合親子和毛怪與大眼仔逗趣同樂的「怪獸電力公司3公里」；讓小朋友開心放電，和迪士尼明星盡情跑、盡情玩的「米奇與好友兒童路跑」，再加上今年首度推出的「皮克斯好友夜跑派對」。

「皮克斯好友夜跑派對」賽程為3公里，參賽者可以先暢玩整個樂園，夜晚緊接著點燃賽事，迪士尼主題裝扮與超過百位皮克斯好友、迪士尼巨星及表演者齊跑同歡，為你加油打氣，見證抵達終點的重要時刻。

▲今年首度推出的「皮克斯好友夜跑派對」，賽程為3公里，參賽者可以在夜跑前先暢玩整個樂園，晚上接著參加路跑。

這次還準備「活動限定選手包」給每位報名成功的選手，包含活動主題T恤、號碼布等，完賽還能當獲頒獨特的獎牌，此外，參賽者也可選購專為「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」而推出的迪士尼．皮克斯主題限量商品，讓迪士尼粉絲們陷入瘋狂。

香港迪士尼表示，完成賽事後準備了賽後狂歡派對，現場DJ音樂、美食，讓旅客沉浸在迪士尼樂園的歡樂氛圍中。賽事期間，樂園僅開放給活動參加者，為跑者量身訂製一條走遍樂園不同園區的路線，將樂園各處夜間美景盡收眼底。

香港迪士尼「皮克斯好友夜跑派對」

日期：2019年11月2日至11月3日

地點：香港迪士尼樂園