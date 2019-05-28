ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

怎麼做才能讓托運行李第一個轉出轉盤？專家曝「2方法」

點評：每次都等行李等好久歐
ETtoday旅遊雲

▲如何避免行李遺失？（圖／達志／示意圖）
▲怎麼做才可以讓行李早點出現在轉盤上呢？就讓專家告訴你幾個撇步。（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

如果你曾經搭機出國過，也許你會好奇是不是有什麼方法可以讓行李早點轉出行李轉盤，省下漫長的等待時間呢？關於這個問題，旅遊網站《康提納德》就整理了幾個可能的方式，供旅客們參考！

在這篇報導當中提及如何讓托運行李第一個轉出轉盤，有些旅遊達人認為應該要「提早」或「最後」到櫃台去報到，這樣就可以讓行李第一個從轉盤轉出來；但是卻也有其他專家表示，這個問題到目前為止並沒有一定的答案，主要是因為每間航空公司處理行李的方式都不太一樣，有些航空公司甚至會把行李分散在機艙裡面，以達到機體的平衡，所以這就很難保證最後報到的行李會先轉出來。

▲▼機場,旅行,行李,。（圖／pixabay）
▲如果旅客直接購買比較高的艙等，行李就可以越早被送出來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有另一個提早拿到行李的常見方式，就是旅客直接購買較高的艙等，如此一來行李就會越早被送出來。為了解決旅客想要早點拿到行李的期待，卡達航空推出「Track My Bags」的app；達美航空也推出類似的追蹤行李應用程式，兩者都能讓旅客在飛機落地之後，知道行李運送的最新狀況，如果知道行李還在排隊等運送，這時就可以先去上個廁所，或是填入境單等等。

關鍵字： 旅遊新知 搭飛機 搭機需知

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

推薦閱讀

沒有階梯只有斜坡！丹麥天空步道開放　往下看的視野超刺激

出國玩如何訂到便宜旅館？達人曝「4訣竅」...訂房網站先別關

20個最繁忙機場亞洲佔9個　第一名年旅客量超過一億！

28層樓高直角俯衝而下！多倫多「潛水式」雲霄飛車開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

這個「素食小夜市」全台跑透透

Lady M將在台中開出全台第三家店

鹿港藝術村上千盞燈籠高高掛

美翻！彰化天空步道鳳凰花爆發中

影／「湖口秘密基地」住1晚500元

時飴千層蛋糕在桃園與基隆也買得到

台北流行音樂中心將啟用可容納6千人

板橋超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

衝綠島！交通、景點、美食懶人包

沖繩單軌電車全新4車站10月開通

熱門行程

最新新聞更多

泰國計畫開收「旅遊稅」泰銖100元

全台最大的廟宇迷宮公園在雲林！

專家告訴你如何快點拿到拖運行李！

超浮誇！台中特色早餐店漢堡夾雞排

內湖「3處自然系美拍景點」玩上一天

盤點《冰與火之歌》經典5大場景！

史上首度！金庸武俠華山論劍特展

排隊名店福義軒蛋捲確定漲價

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366