怎麼做才能讓托運行李第一個轉出轉盤？專家曝「2方法」

點評：每次都等行李等好久歐



▲怎麼做才可以讓行李早點出現在轉盤上呢？就讓專家告訴你幾個撇步。（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

如果你曾經搭機出國過，也許你會好奇是不是有什麼方法可以讓行李早點轉出行李轉盤，省下漫長的等待時間呢？關於這個問題，旅遊網站《康提納德》就整理了幾個可能的方式，供旅客們參考！

在這篇報導當中提及如何讓托運行李第一個轉出轉盤，有些旅遊達人認為應該要「提早」或「最後」到櫃台去報到，這樣就可以讓行李第一個從轉盤轉出來；但是卻也有其他專家表示，這個問題到目前為止並沒有一定的答案，主要是因為每間航空公司處理行李的方式都不太一樣，有些航空公司甚至會把行李分散在機艙裡面，以達到機體的平衡，所以這就很難保證最後報到的行李會先轉出來。



▲如果旅客直接購買比較高的艙等，行李就可以越早被送出來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



還有另一個提早拿到行李的常見方式，就是旅客直接購買較高的艙等，如此一來行李就會越早被送出來。為了解決旅客想要早點拿到行李的期待，卡達航空推出「Track My Bags」的app；達美航空也推出類似的追蹤行李應用程式，兩者都能讓旅客在飛機落地之後，知道行李運送的最新狀況，如果知道行李還在排隊等運送，這時就可以先去上個廁所，或是填入境單等等。