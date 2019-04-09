「2020台北燈節」選址曝光！東西區門戶串聯活化周邊人氣

▲台北燈節連續三年於西門町商圈舉辦。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

為期9天的台北燈節於西門町熱鬧閉幕，今（9）日公布2020台北燈節選址！北市觀傳局表示，明年燈節將繼續以台北西區舊城為主要場地，而在12區公開評選中獲得高分的南港地區，也將與西門町合作試辦，結合「西區門戶計畫」和「東區門戶計畫」所在地南港，活化周邊地區的人氣。

▲2019台北燈節下著滂沱大雨，仍澆不熄民眾參加活動的意願。（圖／記者李毓康攝）



觀傳局表示，北門脫離高架橋束縛後重見天日、北門廣場整建完成、周邊古蹟建築群陸續整修開放等，加上台北捷運北門站、桃園機場捷運通車，以及台北車站旁行旅廣場完工，台北市政府推動的「西區門戶計畫」逐漸成形，透過台北燈節的舉辦，讓台北市民與國內外旅客，能更進一步體會與認識這個區域的改變，這也是市府規劃「西區門戶計畫」的主要意義。



而位於台北最東區的南港，隨著高鐵南港站通車、中研院主導的國家生技研究園區營運及國家會展中心陸續完工營運，東區門戶極具交通與產業發展的關鍵地位，扮演台北再生的重要一環，市府提出「東區門戶計畫」，將原有五大中心融入整體生活環境，塑造新東區願景。

▲明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要場域，並與「東區門戶計畫」所在地南港合作。（示意圖／環球購物中心提供）

台北燈節帶給西門與北門商圈的熱烈迴響，讓台北市各區對爭取燈節舉辦也摩拳擦掌，市府對於2020年台北燈節舉辦地點，由北市各行政區或以跨區合作的方式提案，經公開評選與場地、交通等綜合評估下，市長柯文哲裁示，明年2020台北燈節，仍將以台北西區舊城為主要舉辦場域，並與「東區門戶計畫」所在的南港合作，以南港車站周邊為試辦空間，帶動都市更新及商圈發展。