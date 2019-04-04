9大遊具免費玩翻！竹市兒藝節「風的運動場」4日登場





▲新竹市兒童藝術節今（4）日在幻象戰機衝場表演下正式開幕。（圖／新竹市文化局提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

新竹市兒童藝術節「風的運動場」今（4）日正式開幕，今年改到新竹文創館舉行，在幻象戰機上演震撼的衝場表演下，為兒藝節揭幕。現場有9大遊具讓小孩免費玩，晚間還有馬戲團、特技團等表演。



市長林智堅說，今年以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，有三層樓高的「太空漫步」、高達6.5公尺的攀岩牆「征服天空」，配合兒藝節，招牌歌舞劇今年也以「注意！宇宙海賊出沒」的太空星球為題，每天演出三場，帶給小朋友最勇敢與冒險的表演。



文化局長黃竫蕙表示，本屆兒藝節整合戶外空間共規劃9大遊具，有巨型迷宮「竹迷宮舞台」、「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。並提醒小朋友穿著運動鞋和輕便衣物、搭乘接駁車前來會場，並配合工作人員引導，才能玩得開心，並留下難忘回憶。





▲本屆兒藝節整合戶外空間共規劃9大遊具，讓小朋友免費玩。

活動周邊汽車停車位有限，建議民眾搭乘市府準備的接駁車前往會場。接駁車站點有2處，由新竹轉運站、千甲站發車，接駁時間為4月4日至7日上午9時30分至下午6時30分，每15分鐘一班車；星光場（4月5日、6日）活動至晚上8時30分，接駁車將延長行駛時間至晚上9時。接駁一次10元，返程免費，18歲以下及65歲以上搭乘免費。

此外，兒藝節期間，12歲以下兒童，4月4日至7日，凡參與兒童藝術節、新竹味市集、取水口展示館（指定章戳3個），以及兒童藝術節星光場、美術館、241藝術空間或鐵道藝術村（4擇2），即可集章；集滿5個章戳，即可兌換「綠世界生態農場」、「小人國主題樂園」、「源鮮智慧農場」或「埔心牧場」門票2張。連假期間每日限912名兌換，數量有限，換完為止。