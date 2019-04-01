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整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單

陳凱力

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記者陳凱力／新竹報導

新竹南寮步行區附近，有一間特別的風味餐廳，藉者鄰近魚市場的地利之便，老闆每天採購新鮮魚貨作為套餐的主餐，每到假日皆是人滿為患，即使是周間也常有熟客拜訪。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲紅燒馬頭魚也是店內招牌套餐之一。（圖／記者陳凱力攝，下同）

你沒看錯，「簡餐」的主菜就是一整尾的白鯧魚！除了整尾白鯧、整尾碼頭魚、整尾小卷…豪邁的主菜常常讓第一次來店用餐的客人驚艷，虱目魚、新鮮燙蝦、鯛魚、黃魚、軟殼蟹也都是主餐，老闆說，有不少客人會問她「這樣出餐，不會虧本嗎？」，老闆笑笑地說「截長補短啦，重要的是海鮮新鮮，客人吃的開心就好」。

風味套餐的價位落在290至420之間，除了豪邁主餐，一份五穀飯，另外還有五種配菜，老闆自豪地說，「配菜都是自己煮的，所以之前食安風暴，我們一點也不怕！」，套餐還會附上蛤蠣湯、飲料、甜點，包準讓客人吃完不空虛。老闆自豪地說，我們的套餐很多客人喜歡，連前總統馬英九，都來吃過很多次。

熟客林小姐說，經常有外地朋友來想吃海鮮，如果湊不滿一桌很難開桌，但是她會帶朋友來「海岸風情」，四、五個人，一人點一份套餐，就有四、五樣海鮮可以享用。林小姐還力推「海岸風情」的古早味蚵仔煎，不同於台灣式蚵仔煎的作法，「海岸風情」的蚵仔煎將鮮蚵混在大量蔥及韭菜的麵糊中，一起下鍋煎，類似韓式海鮮煎餅與金門蚵仔煎的作法，剛上桌的蚵仔煎，吃起來酥脆酥脆的，非常好吃。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲藉於韓式海鮮煎餅與金門蚵仔煎的作法煎，海岸風情的蚵仔煎找到自己的新定位。

吃完正餐，如果你還有一個「甜點胃」，老闆也推薦雕魚型的「麻糬鬆餅」，外表就像鯛魚燒一般，咬下卻是麻糬口感，外酥內Q的鯛魚身內還有包著店家自己煮的蜜紅豆，蜜紅豆剛入口微鹹，咀嚼後才開始散出甜味，這種鹹甜鹹甜的口感，吃起來一點也不膩，不小心就吃掉了「整條魚」。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲清燙小卷份量十足又新鮮，簡單調味就很好吃。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲老闆推薦餐後來個麻糬鬆餅，鯛魚燒的外型麻糬的口感，鹹甜的紅豆內餡，一不小心就吃光光。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲每份風味套餐除了主餐外還會附上一飯一湯五配菜及甜點飲料。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲蝦餅是小朋友們來店必點的配菜之一。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲店內名人牆上有許多名人到訪足跡，老闆說，前總統馬英九也來過很多次。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

關鍵字： 南寮 海鮮 套餐 好吃 簡餐 咖啡聽 馬英九

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