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25分鐘就到！東京羽田機場－三井Outlet木更津直達車4月上路

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▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三井Outlet木更津。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年春天預計前往東京旅遊的遊客們，無論是想血拼購物還是大啖美食，都更方便了！從4月1日起，日本三井Outlet開闢「羽田機場－三井Outlet木更津」直達接駁車，只要25分鐘，就可以買得過癮，該條路線也被譽為是史上最快速直達三井Outlet的接駁路線。

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三井Outlet木更津DEAN & DELUCA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本唯一Mercedes-Benz Outlet概念店。（圖／記者蔡玟君攝）

三井Outlet木更津本就深受台灣旅客喜愛，是東京近郊的購物掃或天堂，園方在2018年10月完成第三期擴建，讓總店鋪數達到308間，成為日本最大Outlet，更加入首次進駐Outlet的DEAN & DELUCA、日本唯一Mercedes-Benz Outlet概念店等，即使是男性在這裡也能買得超過癮。

▲▼東京羽田機場國際線出境航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京羽田機場國際線。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著直飛羽田機場的航線越來越多，為了方便想要回家前盡情購物，或是一下飛機就想買個過癮的旅客，日本三井Outiet從4月1日起，開闢從羽田機場直達三井Outlet木更津的直達接駁車。旅客可以在羽田機場內的「乘車券‧住宿預約服務櫃台」或「京濱急行巴士自動售票機」購入票券，就能輕鬆前往搭乘。

▲▼羽田機場直達木更津三井Outlet接駁車。（圖／日本三井Outlet提供）

▲羽田機場直達三井Outlet木更津接駁車。（圖／日本三井Outlet提供）

三井Outlet木更津也提供《ETtoday新聞雲》讀者專屬QRcode優惠，只要將QRcode圖案存至手機裡，前往三井Outlet時至綜合服務台或是免稅櫃台出示，就能拿到優惠券Coupon，在全館超過80店鋪都能享有不同折扣優惠。

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet專屬優惠QRcode。（圖／三井Outlet木更津提供）

▲日本三井Outlet木更津t專屬優惠QRcode。（圖／三井Outlet木更津提供）

▲▼日本三井Outlet木更津,木更津三井Outlet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲優惠券Coupon。（圖／記者蔡玟君攝）

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