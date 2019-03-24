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錯過等明年！第一次飛日韓賞櫻就上手　自由行一日賞櫻遊程推薦

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▲日韓賞櫻。（圖／KKday提供。）

▲又到了夢幻的賞櫻季節。（圖／KKday提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

台灣旅客最愛的出國賞櫻首選地果然還是日韓，日本除了市區就能見到街頭浪漫粉紅櫻花，更有「賞櫻100名所」景點可以朝聖。不知從哪開始玩起嗎？旅遊體驗平台就精選出了春季日韓賞櫻必遊推薦行程，讓包背客、自由行旅客可以第一次出國賞櫻就上手。

1.關東巴士一日遊：箱根海盜船、小田原城、大涌谷、蘆之湖

▲日韓賞櫻。（圖／KKday提供。）

▲小田原城櫻花美景。（圖／KKday提供。）

位於關東神奈川的小田原城，是日本最大的中世紀城郭，春季到訪時可見到整座古城陷進粉色花海中，從東京出發的一日遊巴士，除了賞櫻名所還可以走訪大湧谷火山口遺跡，體驗用箱根溫泉蒸煮的黑玉子，並於當地知名觀光勝地蘆之湖乘坐箱根海盜船，飽覽富士山的優雅景緻。

2.關西大阪賞櫻巴士：吉野千本櫻、採草莓、櫻花樹下野餐

▲日韓賞櫻。（圖／KKday提供。）

▲吉野山櫻花盛放山頭陷入一片粉紅。（圖／KKday提供。）

春季到日本賞櫻還可以趕上草莓季，從大阪出發搭乘專車到奈良摘採人氣的明日香紅寶石草莓，接著前往被譽為「日本第一櫻花名勝」的吉野山，全山約有三萬五千株櫻花，兩百種不同品種的櫻花用濃淡深淺的粉色染紅整座山頭是日本人選出的櫻花名勝之一，在櫻花樹下野餐就是道地的日本春遊定番。

3.韓國賞櫻：首爾出發鎮海軍港節一日遊

▲日韓賞櫻。（圖／KKday提供。）

▲鎮海軍港節櫻花慶典。

去過日本賞櫻的人也可以選擇換個口味到韓國，春季的限定鎮海軍港節櫻花慶典曾被CNN評選為韓國必訪50大景點，花開之際小城被櫻花海覆蓋，還能在慶和火車站欣賞鐵道與櫻花的唯美畫面，粉紅小花沿著余佐川兩岸盛開，壯觀的櫻花道散發浪漫氛圍，不過地處偏遠的鎮海少有飯店，建議遊客可以從城市搭乘專車一日遊當日來回。

關鍵字： 韓國旅遊 日本旅遊 日韓風 賞櫻旅遊

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