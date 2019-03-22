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獨家／韓國瑜搭「世星輪」秘遊維港　旅遊業者包船10萬元「做好朋友」

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▲▼韓國瑜至香港與特首見面。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜與香港特首見面。（圖／高雄市政府提供）

記者李安君／台北－香港連線報導

高雄市長韓國瑜將於今晚（22日）搭天星小輪「世星輪」秘遊香江，遊程預計1.5小時，船上均是當地旅遊相關業者，他們會詳細介紹沿途風景，晚上8點鐘準時欣賞全球最大的「幻彩詠香江」燈光匯演，至於目的，「你認識我，我認識你，未來長長久久好朋友。」

某大旅行相關業者笑說：「我們真的很喜歡韓市長，他幽默風趣，很性格，人是互相的嘛，你來賺我錢，我也期望做到他的生意，希望韓市長把高雄旅客帶來香港，建立更密切的交流，我們在世星輪上會好好把香港美景介紹給他。」

▲▼香港天星小輪「世星號」。

▲▼香港天星小輪「世星號」。（圖／取自天星小輪官網）

▲▼香港天星小輪「世星輪」。（圖／取自天星小輪官網）

▲▼香港天星小輪「世星輪」。（圖／取自天星小輪官網）

▲▼香港天星小輪「世星號」。（圖／取自天星小輪官網）

▲▼香港天星小輪「世星輪」。（圖／取自天星小輪官網）

這艘「世星輪」是交通船「天星小輪」 特裝版，包船1.5小時價格約台幣10萬元，根據網站資料，這是一艘由傳統渡輪改裝而成的低排放環保渡輪。上層是空調豪華客艙，有咖啡亭及露天舺板，下層新娘房及育嬰室等等。在特定的節日包船開趴遊維港已成為時尚之一。

旅遊業者強調，晚上8點鐘準時匯演12分鐘的「幻彩詠香江」燈光秀是觀賞重點，另外，關閉整修5年，並於2019年1月31日才重新開放的「星光大道」更是亮點之一。

這次包船做東的是「香港旅行社協會」，主要負責outbound業務，也就是希望藉由這次會面一起行銷香港和高雄，希望為彼此都帶來旅客。至於會談內容，業者笑說：「就先互相認識，換換名片，大家輕輕鬆鬆，沒有壓力，何況在船上嘛，都不是太正式，主要是把美景介紹給韓市長，生意長長久久，之後上岸再說。」

▲▼香港尖沙咀星光大道。

▲▼香港尖沙咀星光大道。（圖／本報資料照）

▲▼香港尖沙咀星光大道。

▲▼香港中環海濱長廊上的摩天輪。

▲香港中環海濱長廊上的摩天輪。（圖／本報資料照）

▲▼香港「幻彩詠香江」。

▲香港燈光秀「幻彩詠香江」。（圖／本報資料照）

關鍵字： 韓國瑜 香港旅遊 世星輪 天星小輪 星光大道

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