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高雄期間限定粉紅樂園　籃球場、海盜船通通都是夢幻牛奶粉

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▲高雄夢時代粉紅野餐、粉紅樂園 。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代3月份粉紅樂園主題 。（圖／高雄夢時代提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

粉紅控千萬別錯過期間限定的粉紅樂園，高雄夢時代從3月9日起將被粉紅包圍，旋轉木馬、摩天輪、海盜船、小飛機及旋轉咖啡杯等遊樂設施全都漆上粉色，並將在3月份週末舉辦粉紅野餐派對，為期30天每天都是粉紅泡泡日。

▲高雄夢時代粉紅野餐、粉紅樂園 。（圖／高雄夢時代提供）

▲所有設施都是繽紛粉色系。

台中的粉紅樂園讓不少女孩少女心噴發，如今高雄也玩得到、拍得到，樂園裡頭許多經典設施像是旋轉木馬、小飛機等通通變成夢幻粉色，除此之外像是運動場，籃球場、拳擊場、天堂路也通通是粉色系，粉紅時代女力爆發，粉紅運動場從即日起至4月3日登場限時28天。

▲高雄夢時代粉紅野餐、粉紅樂園 。（圖／高雄夢時代提供）

▲跑道也是粉紅色。

夢時代與統一時代百貨高雄店自2015年起，每年皆為女性消費者打造專屬的野餐活動，今年以粉紅泡泡為主題，盛大舉辦第三屆粉紅野餐日，更規劃在時代廣場進行音樂表演。

▲高雄夢時代粉紅野餐、粉紅樂園 。（圖／高雄夢時代提供）

▲粉紅小火車。

除了南台灣有粉紅野餐，北台灣也有白日夢野餐。ETtoday好朋友野餐今年將在3月30日登場，以白日夢Let's dream together為主軸，讓大家在忙碌的生活中有放鬆喘息的生活中有個可以發懶、放空、發夢、愜意的野餐去處。因此現場將以白日夢風格佈置，還有70攤手作文創市集，提供野餐日限定商品。

▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲2019好朋友野餐日（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

▲2019好朋友野餐日現場有創意手作市集。（圖／那個市集、嘎啦嘎啦市集提供）

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

關鍵字： 高雄夢時代 粉紅野餐 高雄旅遊

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