沒排隊喝不到！嘉義超人氣飲料店　網友都搶著喝葡萄柚綠茶

點評：酸甜滋味真想喝一杯！





文、圖／ Irene's食旅．時旅

聽說嘉義市區近噴水池旁的中山路有間超紅排隊飲料店－源興御香屋。來之前雖已有心理準備，但看到店外擠著水洩不通的排隊人潮，心中還是驚呼了一下：究竟是什麼魔力跟魅力，讓大家甘之如飴的排隊呢？絕大多數的民眾都是為了葡萄柚綠茶而來。



▲人潮整個溢出來！

不想等可以打電話先來預訂，在指定時間內來取飲料即可。因為不想再多跑一趟，決定現場直接等，其實動作蠻快的，人雖多但沒多久就拿到了。







▲生意好到用號碼機取餐。



▲源興御香屋菜單、Menu

以新鮮水果為主，非當季的水果就無法供應，請依牆上的菜單為主。



▲源興御香屋菜單、Menu

除了必買必喝的葡萄柚綠茶外，另外還買了也是水果類的柳丁綠茶和凍頂檸檬。凍頂檸檬有放在店家旁供民眾試喝，喝了覺得也不錯。







▲葡萄柚綠茶（M）NT55（葡萄柚綠茶只有中杯的選項沒有大杯。）

傳說中滿滿果肉的葡萄柚綠茶，透過杯身裡頭的果肉無所遁形！葡萄柚跟綠茶混的很融洽，沒有各自的分離感，店家建議基本半糖剛剛好。綠茶的清爽芳香，充份中和葡萄柚的酸甜滋味，達到恰如其分的順口感，不倚重哪方，還吃的到果肉，一喝就停不下來。飲料中會加入一顆酸梅，放越久梅子味越濃，酸甜解膩。







▲柳丁綠茶（L）NT55



喝的時候已經有點退冰，純度有點被稀釋，喝起來的柳丁較沒那麼濃郁，蠻可惜的，馬上喝應該是不錯。



▲凍頂檸檬（L）NT50



檸檬汁跟茶的組合，乍看下相當微妙，沒想到相搭在一起如此可口。淺淡的凍頂茶香，釋去檸檬強烈的酸度，兩者取得平衡。酸梅也有畫龍點睛的效用，個人覺得也很好喝。

唯一缺點就是無法去冰，平時習慣喝去冰飲料，無法去冰的程度覺得超級冰。不馬上喝放久冰塊融化又會稀釋果汁濃度，真是兩難。不過源興御香屋真的很好喝，強烈推薦來嘉義遊玩的朋友一定要買來喝喝看，超真材實料的葡萄柚綠茶。

源興御香屋

