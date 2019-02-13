文／七逗旅遊網提供
截至2018年的世界遺產委員會會議結束後，西班牙擁有的世界遺產數量，在全世界所有的國家中排行第三，超多精彩看點讓旅人再三成為回頭客。近來熱門韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》剛播畢，高潮迭起的劇情讓人看的心驚膽跳，格拉納達的阿爾罕布拉宮也因此被許多人列入旅行清單中。即刻出發！朝聖一處處超級世界遺產，並在西班牙度過女神般享受的旅程吧！
▲韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》鏡頭下的唯美場景就在西班牙（圖／鳳凰旅遊提供）
西班牙眾多自治區之一的安達露西亞，洋溢濃厚的阿拉伯色彩，阿爾罕布拉宮就位在安達露西亞三大名城之一的格拉納達。回教風的阿爾罕布拉宮以白色、米色、淺紅色調為主，牆上、天花板上精緻的雕刻和幾何圖形非常吸睛，戶外被清澈溪水環繞的格內拉利費宮庭花園綠意盎然，香桃木院清澈如明鏡的長方形水池，倒映出四周的宮殿院落，絕對是超好拍的IG景點。
▲華麗的科爾多瓦主教座（圖／鳳凰旅遊提供）
同屬安達露西亞三大名城的，還有哥多華、塞維亞。哥多華的清真寺大教堂─科爾多瓦主教座堂富麗堂皇，建築風格是基督教、回教的混血版，因此能見到繪有聖經故事的精美壁畫、回教風的拱門。
▲塞維亞不只是安達露西亞三大名城之一，也是安達露西亞的首都。（圖／鳳凰旅遊提供）
不管你是不是建築迷，一定要到巴塞隆納逛逛！光在巴塞隆納，就有聖家堂、米拉之家、畢卡索、奎爾公園…等一脫拉庫的建築被列入世界遺產的行列中，其中聖家堂更是傳奇經典，從1882年開始建造，至今工程依然進行中，也是世界上唯一一個還沒完工，就躋身世界遺產的建築。
▲聖家堂如今依然建造中（圖／鳳凰旅遊提供）
▲▼聖家堂內部複雜的結構像是藝術品（圖／鳳凰旅遊提供）
▲彷彿從童話故事闖進現實生活中的奎爾公園，展現了馬賽克藝術的極致。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲米拉之家波浪形的外觀，在街道上特別顯眼。（圖／鳳凰旅遊提供）
提到西班牙，你一定會想到刺激的鬥牛。山城「隆達」是鬥牛的發源地，擁有西班牙最古老的鬥牛場，整座城都是視野良好的觀景台，連接了新城、舊城的新橋跨越了太加斯峽谷，高大的橋身看起來十分驚人，堪稱是人類挑戰大自然的代表作。
▲山城隆達部分房舍建在懸崖邊，看起來既驚險又壯觀。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲西班牙最古老的鬥牛場位在隆達。（圖／鳳凰旅遊提供）
鳳凰旅遊限定西班牙行程，帶你感受西班牙的基督、回教兩大文明，享用一餐米其林一星料理，全程入住5星飯店，讓你夜夜好眠，擁有最棒的住宿享受。航班上，安排從馬德里入境，巴塞隆納出境，順暢的安排帶給你更多西班牙的亮點，全程包含門票最多最豐富。
▲西班牙是一個擁有多樣經典美食的國度，值得您細細品嘗。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲火腿是西班牙不可不嚐的名物。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲巴塞隆納的四隻貓餐廳，因畢卡索而名氣響亮。（圖／鳳凰旅遊提供）
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西班牙住五星、吃米其林 朝聖韓劇《阿爾罕布拉宮》
文／七逗旅遊網提供
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