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廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈

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▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

▲民眾可到台北木柵指南宮向呂仙祖（孚佑帝君）請求賜夢，等待神明在夢境中指引。（圖／指南宮文化研究中心授權提供）

旅遊中心／綜合報導

台灣人信奉宗教多元，每年到春節，各大廟宇也是信眾走訪的地點，除了一般的上香、擲筊、求籤之外，也有兩座廟可以透過特別的「求夢」方式，到廟裡睡一晚，從夢境中獲得神明的指引。例如台北木柵指南宮打造專屬的「祈夢房」，提供民眾進入夢鄉等待指引；而馬祖的龍角峰廟也在每年農曆正月廿九日舉行祈夢儀式，當天湧入不少民眾抱著棉被到廟裡打地鋪，祈求夢神指點迷津。

一、台北木柵指南宮

位在台北市文山區的指南宮，沿襲晉朝開始的古老宗教儀式，稱為「睏仙夢」，信眾虔誠前往參拜，向呂仙祖（孚佑帝君）秉告所求何事，擲筊請求仙祖賜夢，便可到「祈夢房」進入夢鄉，等待神明在夢境中指引。

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

▲▼指南宮的祈夢房，簡約但相當舒適。（圖／指南宮文化研究中心

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

指南宮祈夢房在2018年整修完繕，共有58間，分為男女兩側，每房可容納1至3人，部分房間還能欣賞美麗景緻，讓信眾可以放鬆身心進入夢中接受指引。房內的床頭櫃備有紙與筆，以便清醒後可以立刻紀錄文字或畫面，隔日早晨盥洗後到殿中參拜，擲筊詢問所得之夢是否與祈望相符，再求籤詩，廟方還有專門的解籤師，協助解夢並剖析籤詩、夢境含義。在前往祈夢前，廟方更建議信眾先在家中齋戒數日，以示對仙祖的敬畏，效果更靈驗。

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

▲▼指南宮祈夢房共有58間，分為男女兩側，每房可容納1至3人。（圖／指南宮文化研究中心

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

▲▼這裡的夜景也相當迷人！（圖／指南宮文化研究中心

▲▼ 廟裡睡一晚！全台2間「祈夢」宮廟　神明指示在夢中顯靈（圖／指南宮文化研究中心）

指南宮也曾在臉書專頁分享祈夢顯靈案例，曾有一位在新竹的工廠業主前往求夢，希望指引增加生產哪一種產品較為合適，夢中看見許多抽水機，他回去後便趕緊準備機器零件，製造抽水機，同年氣候異常不雨，市場上抽水機供不應求，讓該工廠製造的抽水機被搶購而光。

木柵指南宮
地址：台北市文山區萬壽路115號
體驗祈夢若有疑問，可撥打02-2939-9922轉指南宮第一受付。  

二、馬祖龍角峰廟

抱棉被去廟裡睡！馬祖龍角峰廟祈夢傳統　神跡夢中顯靈（圖／連江縣政府文化局）

▲馬祖北竿的龍角峰廟，「祈夢」傳統已行之有年。（圖／連江縣政府文化局提供）

位在馬祖北竿的「龍角峰廟」，祈夢傳統已行之有年，每年農曆正月廿九日就會湧入數百信眾，抱著枕頭、棉被到廟裡睡覺「祈夢」。相傳在龍角峰廟裡住著夢神的舅舅，而夢神會在每年農曆正月廿九日來拜訪，順便給信眾「許夢」。因此只要在這天到廟裡打地舖、打盹，神明就會透過夢境來解答祈夢人心中的困惑，也只有這一天可以求夢。

抱棉被去廟裡睡！馬祖龍角峰廟祈夢傳統　神跡夢中顯靈（圖／連江縣政府文化局）

▲▼相傳每年農曆正月廿九日夢神來訪，許多信眾會到廟裡打地舖、打盹來「求夢」。（圖／連江縣政府文化局）

神明有時候會在夢境中透過翻日曆示意，也可能會出現生肖動物來暗示，由於真有信眾覺得靈驗，帶夢境笑著離開，一傳十、十傳百，祈夢人開始年年暴增，兩岸三地都有信徒專程造訪。後來由「連江縣政府文化局」主辦，讓這項文化更廣為人知。

據悉有一位老家在馬祖的曹小姐，自從某一年參加祈夢儀式後，意外得到無數個快速又清晰的夢境，而且不曾重複。但也有人苦惱「怎樣都睡不著！」躺了老半天做不到半個夢。曹小姐後來年年回鄉祈夢，還特別幫人「帶夢」，開始有不少信徒託付，光是去年就幫人帶了多達300個夢境。

抱棉被去廟裡睡！馬祖龍角峰廟祈夢傳統　神跡夢中顯靈（圖／連江縣政府文化局）

▲信眾們帶著神明在夢境中的指引，心滿意足離開。（圖／連江縣政府文化局）

馬祖龍角峰廟 
連江縣北竿鄉芹壁村90號

關鍵字： 祈夢 木柵指南宮 馬祖龍角峰廟 龍角峰廟 馬祖旅遊 台北旅遊 宮廟文化

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