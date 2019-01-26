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全台唯一餐廳內就可搭小火車！門口是平交道要停、看、聽

點評：好酷><在餐廳玩小火車欸^^
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▲樂福銀河鐵道餐廳。

旅遊中心／綜合報導　影、圖／西西和Q米提供

去年十二月底於大直新開幕的ATT 4 Recharge，進駐各式類型的餐廳及品牌，力求打造新型態風格商場，部落客西西和Q米就在《旅遊超爽的》分享這座商場五樓有全台唯一的小火車主題餐廳，想要擁有不同用餐體驗的民眾，千萬別錯過！

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲餐廳門口設置平交道，進去前需要「停、看、聽」。

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲員工裝配合店內風格，也穿上列車員的衣服。

樂福銀河鐵道餐廳位於ATT 4 Recharge的五樓，整間店面的風格以宇宙為主題，進入店裡彷彿踏進銀河世界般夢幻，店內最大特色便是可以搭乘環繞座位區的小火車，目前店面試營運期間皆為免費搭乘，很適合一家大小來用餐，餐點的部分更是豐富，有排餐、義大利麵、燉飯、潛艇堡、披薩、小點等，在兒童餐的部分更是別出心裁使用火車造型的盤子盛裝，完全符合整家店的風格。

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲試營運期間，可免費搭乘小火車，坐在車上經過店內的四周時，可以感受到店家所布置的濃厚銀河氛圍。

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲兒童餐有火車造型盤子盛裝。

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲酥烤德國豬腳　680元

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲奧地利紅酒燉牛肉焗烤飯　380元

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲蕃茄海鮮總匯義大利麵　320元

▲台北大直ATT 4 Recharge 樂福銀河鐵道餐廳。（圖／西西和Q米提供）

▲鳳梨鮮蝦珍珠干貝披蕯　360元

樂福銀河鐵道餐廳
地址：台北市中山區敬業三路123號5樓
電話：02 7706 0800
時間：11：00－22：00

關鍵字： 樂福銀河鐵道餐廳 ATT 4 Recharge 大直美食 台北市美食

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