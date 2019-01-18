日本賞櫻懶人包大公開！2～4月快來追櫻

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com、汎佳旅行社提供

當日本的春天來臨，粉色的櫻花總是讓人迷戀不已，關東、關西、北陸、西日本…，不少景點都因為盛開的櫻花，而成為旅人心目中春季必追的景點。從2月底開始，來日本就能欣賞最美麗的櫻花海喔！



▲想比別人更早一步賞櫻？那就來河津町吧！（圖／shutterstock.com提供）

在日本本州，想看櫻花，約從2月底就能實現這個願望，這時候還適逢228連假，不用請太多天假就能愉快出遊！靜岡河津町的櫻花是日本本州最早綻放的，開在河津川畔的「河津櫻」形成了櫻花隧道，大大的花朵是河津櫻最大的特色，長達一個月的花期更讓你看好看滿！



▲各種爭奇鬥艷的花海景致，盡在濱名湖花之祭FLOWER FESTA 。（圖／汎佳旅行社提供）

如果你的假期安排在3、4月，靜岡仍然有美麗的櫻花等著你光臨。3/21起，「2019濱名湖花之祭FLOWER FESTA」開跑，櫻花、鬱金香、紫藤花、菖浦接連綻放，一直到6/30都能欣賞春夏最繽紛的景色。



▲新宿御苑是東京都的賞櫻天堂。（圖／shutterstock.com提供）

喜歡熱鬧的你，可能嚮往體驗都市的繁華兼賞花。位在東京都的上野恩賜公園、新宿御苑、千鳥之淵，平常是市民們散心的好去處，3月底至4月初，都將幻化為粉色的天堂，讓人心動不已，還會看到不少在櫻花樹下悠閒野餐的人們。



▲古色古香的大阪城和櫻花十分相稱。（圖／shutterstock.com提供）

同一時間來關西，賞櫻勝地大阪城公園多元的櫻花品種，交織出不同色彩的春天景色；若想來點特別的賞櫻體驗，一定要試試到宇治川或琵琶湖搭船！走到船上的甲板一邊享受微風、水岸風光，一邊欣賞兩岸飄落的櫻花雨，落下的花瓣讓水面彷彿被染上一層淡淡的粉紅色。



▲錦帶橋水岸風光，在櫻花的點綴下更加優美。（圖／shutterstock.com提供）

3月底、4月初，可以說是日本櫻花季最精彩的時候，此時西日本的櫻花也持續綻放中。像是在日本三大名橋之一的「錦帶橋」，就能遇見街道、水岸旁上千棵的春櫻，這裡同時也名列日本賞櫻百選之一；春季到嚴島，不只能欣賞展現了平安時代貴族寢宮特色的世界遺產─嚴島神社，在島上散步時，還能邊賞盛開的櫻花，也有機會巧遇野生的梅花鹿。

春天到北陸地區旅遊，童話世界般的白川鄉合掌村是必去景點，除此之外，還有一場春天限定的視覺四重奏饗宴！4月中，到位在富山縣的舟川旁，名為「春之四重奏」的花海美景動人而有層次，首先是較為低矮的整片金黃色油菜花田、色彩鮮豔的鬱金香花海，接著是成排的粉嫩櫻花，最後則是天邊仍有殘雪的北阿爾卑斯山，若再配上蔚藍的天空和白雲當作背景，簡直就是一幅最亮眼的風景畫。

更多資訊：

▲ 2019日本櫻花大賞►►►

詳情請洽：

汎佳旅行社 (02)2531-5334