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最萌路跑！現場將出現6米高史努比汽球　2019年高雄場報名開始

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▲Snoopy Run 史努比路跑。（圖／取自Snoopy Run 史努比路跑臉書專頁。）

▲2019年Snoopy Run史努比路跑在高雄。（圖／取自Snoopy Run 史努比路跑臉書專頁。）

旅遊中心／綜合報導

史上最萌路跑即將登場！2019年Snoopy Run史努比路跑高雄場強勢回歸，已開放正式報名啦，不僅現場會出現高達6米的大型汽球，還可以把史努比路跑周邊帶回家，路跑年齡限制為5歲99歲只要跑得動都能參加，用萌力號召史努比粉絲在6月1日全體出動。

▲Snoopy Run 史努比路跑。（圖／取自Snoopy Run 史努比路跑臉書專頁。）

▲Snoopy Run史努比路跑5歲到99歲都能參加。（圖／取自Snoopy Run 史努比路跑臉書專頁。）

自2015年在台北舉辦首場史努比路跑後，史努比路跑接連在台北、台中、台南與其他亞洲地區巡迴舉辦，吸引大批粉絲朝聖，今年2019的全新主題「百變史努比」（Many faces of Snoopy）又回到高雄盛大登場，各式各樣的史努比商品也搶先曝光，讓粉絲們陷入瘋狂。

▲Snoopy Run 史努比路跑。（圖／取自2019 Snoopy Run 史努比路跑高雄場報名網頁。）

▲2019年史努比路跑週邊商品搶先看。

一年一度的史努比路跑是鐵粉們的大事件，不僅好拍還很好拍，各種週邊商品可以打卡外，路跑現場還會出現高達六米的史努比經典狗屋造型大型氣球，也會出現全新拍照看板打卡點，讓粉絲幸福合影。報名方式一律採網路報名及超商繳費，報名成功的跑者將會收到限量版史努比路跑福袋商品，目前路跑場地官方尚未公布，將於政府單位確認後公告資訊。

路跑日期：6／1 (六) 7：00am～10：30am
活動場地：高雄
路跑路程：4-5km(路跑或健行)
官方網站：點此

關鍵字： 高雄旅遊 史努比路跑

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