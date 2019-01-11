可帶毛小孩入住！亞洲首間金普頓酒店3月開幕　4大特色搶先看

▲金普頓酒店快閃店。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

洲際酒店集團旗下奢華精品品牌金普頓酒店（Kimpton Hotels & Restaurants）預計將在今年3月正式開幕，為了開幕作準備，今（11日）於台北信義商圈舉辦亞洲首次金普頓快閃酒店活動，邀請王陽明擔任大使且在廣場上打造了3間金普頓酒店場景，讓遊客能夠搶先體驗。

▲快閃店內能搶先看金普頓風格客房。

金普頓快閃酒店限期3天快閃於台北信義威秀廣場，此次活動理念將成立於1981年，將金普頓酒店及餐廳品牌哲學與設計風格傳遞介紹給台灣大眾，集結了紐約Kimpton Eventi Hotel、洛杉磯Kimpton Everly Hotel，以及西好萊塢Kimpton La Peer Hotel的設計元素，以快閃酒店的大廳、房間、酒吧作為呈現。

▲王陽明為金普頓酒店大使。（圖／記者林敬旻攝）



洲際酒店集團大中華區公關總監趙之綺表示，金普頓非常重視設計的酒店品牌，雖是主打高端但是偏向低調奢華風格，另外，每間金普頓都會邀請當地知名設計師來依當地特色打造，餐廳酒吧都是選用新鮮在地食材，她也透露未來酒店設計上充滿台灣元素，像是餐廳牆面以竹子為靈感，客房內牆壁以台灣磁磚為設計靈感，小細節都是巧思，鎖定喜歡設計、喜歡高端精品酒店的客群。

▲金普頓酒店可以攜帶寵物入住。（圖／記者林敬旻攝）

金普頓酒店最大特色在於客製化服務與友善動物，全球旗下酒店皆提供「寵物樂園Pet Friendly」的寵物入住客房服務，提供寵物專用床墊、飼料、水盆，讓賓客可以帶毛小孩check-in共享旅遊時光。另外，飯店內從行動電源、刮鬍泡、瑜珈墊到捲髮器都有提供，出門在外不怕忘記帶東西，就像在家一樣方便。

▲金普頓快閃店面到13日。（圖／記者陳涵茵攝）



金普頓酒店四大特色：

1.設計為先：邀請當地設計師以當地特色為每間金普頓量身打造

2.以人為本：加強員工訓練、提供完備的旅行所需用品

3.寵物友善：提供寵物床墊與備品讓賓客帶著寵物一起check-in

4.品酒時光：大廳每日傍晚5點至6點中提供免費酒精飲料

*金普頓酒店快閃店

日期︰2019／1／11至2019／1／13

地點︰台北信義威秀廣場（台北市松壽路20號）

時間︰11：00～22：00