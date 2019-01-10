日式泥作老屋改造　貳房苑潮州街全新店鋪1/12正式營運



▲貳房苑潮州街全新店鋪1/12正式營運。（圖／貳房苑提供)



記者黃士原／台北報導

2014年於瑞安街開始營運的貳房苑LiviGreen餐飲空間，雙好設計試著把團隊裡每個人對台灣的回憶，用空間設計的想法，放在食材、餐點的想法實踐，雖然瑞安街的貳房苑在1月1日結束營運，不過全新的貳房苑將在潮州街跟大家見面，1月12日正式對外營運。

貳房苑在台北市潮州街76號尋見這棟三層日式泥作混合鋼構老屋，也決定將老屋空間作為設計的主體，重新改造這棟完工於1963年的三層日式建築，除了讓室內外援用許多老屋過去的原有建材，並加入團隊成員各自的童年豐富回憶，讓老屋新生的同時，也有來自這個世代的詮釋與觀點。





▲日式泥作老屋改造後的新面貌。





▲日式泥作老屋改造後的新面貌，有著明亮的採光。



建築配色上特別選用Pantone色票的5463號綠，雙好設計希望以這款顏色，為潮州街設計一系列潮州街的專屬配色，更以「5463潮州綠」為名，慶祝貳房苑LiviGreen搬遷至全新社區與街區，搭配「你好潮州街」的打卡標籤與新街區的大家問好。





▲室內外援用許多老屋過去的原有建材。



在餐點開發上，貳房苑LiviGreen也延續過去五年不斷努力尋覓「臺灣回憶」的核心精神，除了一系列來自臺灣各地特色農產品，如季節水果派與日曬麵食系列甜點餐飲外，更將推出《日出餐單》、《正午套餐》以及《日落菜單》等正餐選項，將兒時熟悉的瓜子肉丸、辣子雞丁、乾拌鵝油、臺式香腸與香烤全雞等親切口味再現。

地址：台北市潮州街76號