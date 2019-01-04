第一次爬玉山就上手！給新手的行前申請、裝備心得分享

▲玉山沿途景色動人。

圖、文／于佳云



大概在3年前就有爬玉山的念頭，後來遲遲沒有身體力行，沒想到就在2018年12月的某日看到朋友在找爬玉山的人，連傳說中比中樂透還難的排雲山莊都抽好在等了，實在沒有忽視的理由，就這樣，從看到邀請到決定加入只花了1小時，從決定加入到真正上山只有2星期，當中只有去慢跑一次當臨時抱佛腳的訓練，跑個6k就氣喘吁吁的我忍不住自問「我這是爬玉山的體質嗎？」

▲海拔3952的玉山主峰。

▲邊爬山邊拍照，即使辛苦也能從中找樂子。

幸運的是，這回總歸是順利攻頂、摘下日出也平安下山了，也好像可以理解為什麼那些登山前輩們會說玉山其實沒有那麼難，並不是小看玉山本身，畢竟這前後加起來超過15小時、無盡上坡又無盡下坡，踩著結霜的岩石攀岩走壁的過程也絕稱不上輕鬆，只是跟那些動輒要走上3天以上、摻雜危險地形的路線比起來，玉山也真稱得上是舒服了，再加上壯闊山景、奔騰雲海的一路相伴，日出時從山頭和雲層中透出的曙光，這路途的種種已經足夠小菜鳥我在內心寫下一篇史詩。

▲放眼望去盡是綿延山脈。

▲玉山一眼難忘的日出景象。

為了鼓勵年輕小夥伴勇敢上山（？），在此就以新手之姿幫大家整理些行前準備和個人建議，如果你心裡也有那麼點爬玉山的蠢蠢欲動，不妨斟酌參考：

入園申請



由於只要進入玉山主峰和群峰都需要申請入園證和入山證，因此不管是單日往返還是要在排雲過夜，行前的申請是絕對必要的。在台灣國家公園入園入山申請網站都有很詳盡的申請步驟解說，需要填寫的包含人員、領隊、緊急聯絡人和留守人姓名及聯絡方式，同時也要填寫登山路線並做登山行前講習（可做線上講習），等收到入園申請確認信後就算完成了。

玉山入園線上申請

排雲山莊申請



真要說玉山有什麼最困難的，我想所有登山客的答案應該都是「抽山屋」了吧！一年365天扣掉無法入山的惡劣天氣，排雲山莊幾乎是天天都有人搶著住的，尤其在氣溫舒適的季節，每逢假日便是一位難求，半年一年沒抽到都是家常便飯。

要入住排雲山莊，須在預定入園前1個月至2個月提出申請，園方會在預定住宿日前一個月進行電腦抽籤，未中籤隊伍可另提申請案參加他日抽籤，或再申請同日排隊等候遞補機會。

詳細資訊可見：玉山國家公園申請排雲山莊懶人包

▲排雲山莊是登山客眼中的五星山屋。

前一夜住宿

因為我們是排兩天一夜行程，第一天預計早上8點上山，為了不想一早趕路，同時也可以先適應高度，登山前一天就入住塔塔加登山口附近的東埔山莊，也是大部分登山客的選擇，不過記得東埔山莊也是有床位限制，旺季時盡量提早預約。

登山裝備 之 不專業個人意見

1.登山包

登山包很重要！不說三次也要記得很重要！這次跟友人借了約35L的登山包，把下面的東西全部裝好裝滿整體覺得沒有太過不適，即使沒有負重訓練過也蠻好上手的，不過同行的女孩兒因為只背了一般的運動背包，重量雖然差不多，但在第一天就背得腰酸背痛，果然有沒有支撐還是有差！如果你沒有挑夫（或愛你愛到爆的另一半）幫忙背裝備，還是準備個專業的登山包吧！



2.登山杖

因為平常爬山不習慣帶登山杖，一開始用沒那麼順手，不過後來發現上下山如果「懂撐」確實有輔助效果，有朋友說2支登山杖一起用差更多，走起來輕鬆不少，但也有強者（或不習慣登山杖的人）覺得不用也沒有太大影響。



3.排汗衣（內衣褲）2套

雖然我們上山的時間是冬天，但白天爬山時出大太陽還是流不少汗，更何況是夏天。為了讓衣服盡量保持乾爽，排汗衣真的非常重要，也建議多帶一套隔天更換。



4.排汗（保暖）長褲 2套

褲子也是相同道理，因為登山口和山頂溫差大，褲子最好可以同時有排汗和保暖效果，另外也要注意褲子的延展性，選擇彈性好、寬鬆的褲子會舒服許多。



5.排汗貼身運動長褲

因為自己是下半身不容易冷的體質（什麼體質），所以除了從排雲到主峰攻頂那段有穿刷絨長褲，其他時間我都只有穿一般健身跑步的運動長褲，但注意要挑選排汗材質才不會流汗時悶熱。

▲玉山攻頂前有一段碎石坡。



6.防風、保暖外套

要面對15度左右的溫差，一開始挑選外套時我實在傷透腦筋，最後還是選擇最方便的兩件式GORE-TEX外套，內裡是可拆式鋪棉刷絨，外層是防風防水材質，但基本上一樣是攻頂往返那段才穿（冬天-2度真的超冷沒開玩笑），不過太陽出來後就會嫌熱了，如果怕吹風可以單穿防風那層。



註：關於外套一年四季的穿法可能略有不同，材質和功能也是五花八門，每個人適合的也不一樣，建議可參考專業意見。



7.遮陽帽

就算是冬天太陽也還是很曬的，沒帶遮陽帽又沒擦防曬的下場就是曬傷（我本人），另外遮陽帽也多少有些防風吹的效果，風比較不容易直接吹到太陽穴導致頭痛。



8.保暖毛帽

不管是哪個季節，在海拔3925公尺的玉山都一定會碰到風吹和天冷的時候，這時保暖毛帽就非常重要，路上遇到的登山前輩說，他們在玉山毛帽都是整趟不脫的，很多人都是因為冷風吹到頭或缺乏保暖引發頭痛和高山症。



9.（保暖）手套

因為在攻頂的最後500公尺左右有一段碎石坡，需要拉鐵鍊前進，可以使用耐磨度較好的手套作保護。我去的時候是冬天，大約0度左右石頭都已經結霜，鐵鍊也結冰，只用了一般搖粒絨的手套手指凍到快截肢，建議冬天前往可以帶滑雪手套。



10.登山鞋

因為這次登山決定的有些臨時，所以僅穿著一般慢跑鞋，沿途都被前輩警告會有點危險，雖然整趟下來沒什麼大礙，但確實包覆度和穩定性不夠好，建議還是穿雙登山鞋為佳。

▲做足準備再上山可免去不少麻煩。



11.排汗登山襪（羊毛襪）

不想鞋子穿整天腳悶腳臭，襪子要慎選，羊毛襪夠保暖也沒什麼異味，推推。



12.拖鞋

第一天到排雲或是下山後想讓腳舒服一點可以帶雙拖鞋，不過排雲也有提供室內拖，不想佔空間也可不帶。



13.雨衣

一年四季山上天氣陰晴不定，帶件雨衣以防萬一。



14.水壺

每個人喝水的習慣不太一樣，我自己是帶1000ml的耐熱廣口瓶，上山下山都很夠（只是有點重），因為排雲山莊只提供熱水，盡量避免帶寶特瓶上山。



15.充飢糧食、零食

第一天的午餐要在路途中解決， 建議可以帶些麵包裹腹，也可準備能量棒、堅果餅乾等當點心隨時充飢，另外友人也推薦含有鹽分的糖果，適合在大量流汗後補充。

16.頭燈

第二天要摸黑攻頂，務必攜帶頭燈，最好也多帶備用電池。