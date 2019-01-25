「茗香園冰室」公館店新開幕！脆脆西多士內餡牽絲超罪惡

點評：那個西多士真的超讚！

▲茗香園冰室公館店，必點不在菜單裡的脆脆西多士。（影／Maruko與 美食有個約會提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

主打以港式茶餐廳為主的「茗香園冰室」，目前於台北的大安及中山皆有分店，最近十二月中旬時在公館也展新分店，店內招牌西多士切開來裏頭的邪惡流沙吸引許多人前來朝聖，目前還在試營運中，喜歡港式餐點的朋友千萬別錯過！

▲公館店靠近水源市場，且因為店面在二樓，位置較不顯眼。（圖／Maruko與 美食有個約會提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

位於羅斯福路上，從公館捷運站出口走出來不需要五分鐘便能抵達，與中山分店一樣的是店面皆位於二樓，但是公館分店的內部裝潢及座位配置，都比中山分店來的大很多且更為寬敞舒適。

▲座位寬敞，整體設計裝潢以工業風為主。



店內餐點有鹹食及甜食的選擇，除了主食類的提供外，也有下午茶可搭配的三文治及西多士相關的點心，而店內最有名的便是流沙奶黃西多士，其實就是法式吐司的樣子，上頭放上一塊牛油再淋上煉乳，切開的瞬間吐司裡的流沙餡料流出來的樣子，讓人忍不住口水直流！

▲吐司裡有滿滿起司，且撒上超濃巧克力粉，增加甜鹹口味的層次。





▲滑蛋叉燒飯有著厚又嫩的蛋包,，再配上吸附醬汁的叉燒，和白飯超級搭。

茗香園冰室 公館店

地址：台北市中正區羅斯福路四段132號2樓

時間：12：00－22：00

電話：02 2365 8033