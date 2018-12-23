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「金色聖誕球」被放大千萬倍！台北耶誕打卡點浪漫破表

點評：覺得今年的節慶味很濃厚～
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▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

耶誕打卡點別錯過這！繼去年蛋糕造型的裝置推出後擄獲眾人的心，台北文華東方酒店今年在12月中才裝潢好全新「耶誕球」裝置藝術，金色LED燈泡密密麻麻串聯，打上藍色光束，輝映出金、紫、紅等多變色彩，半球體斜躺路面，點亮北市耶誕氣氛。

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲仔細瞧瞧會從金色球形、紅色吊鉤等元素，窺知是耶誕樹上的「耶誕球」裝飾。

每年文華東方酒店均會精心設計耶誕樹，前年推出20米高的巨型耶誕樹，去年則由彷彿蛋糕或是鳥籠的夢幻造型，今年再度別出心裁，於月中才正式亮相全新巨型耶誕裝置，乍看之下猜不出是什麼，仔細瞧瞧會從金色球形、紅色吊鉤等元素，窺知是耶誕樹上的「耶誕球」裝飾，獨一無二的造型，吸引許多民眾以各個角度取景。

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「耶誕球」裝飾在歐式建築的襯托下，顯得更有耶誕味兒，走近一點，還看得到噴泉在球內水濺飛舞，無敵浪漫。

與以往一樣，文華東方在原本的噴泉池上方設計耶誕裝置，用上數以萬計的金黃色LED燈綴飾，配上紅色燈飾勾勒出細細的緞帶，像是耶誕樹上的小球被放大千萬倍，在歐式建築的襯托下，顯得更有耶誕味兒，走近一點，還看得到噴泉在球內水濺飛舞，無敵浪漫。

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲步入廣場中庭前的「耶誕門」裝飾。

此外，飯店內也跟往年一樣時髦，選用進口的諾貝松，造出高4.5公尺，底部直徑2.5公尺的全白耶誕樹，並以近千顆金、藍、白色的耶誕球點綴，今年樹下有雪豹和白狼齊聚，彷彿踏入冬日極地。

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼首次跨界舉辦的「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」，匯集全球30位頂尖的潮流與街頭藝術家。

▲台北文華東方2018年耶誕裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

另一頭則有4至6米高的戶外巨型雕塑，是台北文華東方酒店首次跨界舉辦的「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」，匯集全球30位頂尖的潮流與街頭藝術家，展出超過200件作品。

台北文華東方酒店
地址：台北市松山區敦化北路166號

關鍵字： 台北市旅遊 耶誕裝置 文華東方 耶誕球 巨型耶誕球

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