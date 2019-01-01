美哭你！此生必去世界最美沙灘之一大堡礁「白天堂沙灘」

點評：這真的美哭我了！

▲世界十大最美沙灘之一「白天堂沙灘」。（影／網友Han Sheng Lin提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

一生中能有幾次機會看到潔白無淨的沙灘和清澈海水呢？世界十大最美沙灘之一「白天堂沙灘」，位於澳洲昆士蘭州外海的聖靈群島，而造訪白天堂沙灘時，知名的大堡礁、心型礁也是不能錯過的行程之一，網友Han Sheng Lin就在《旅遊超爽的》分享搭乘小飛機探索整個島嶼，遠離塵囂紛擾，單純沉浸於迷人的景色。

▲聖靈群島國家公園。（圖／網友Han Sheng Lin提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

由百分之九十八的二氧化矽成分所組成的白天堂沙灘，因為沙子成分關係無法保持熱量且質地觸感柔軟，當人踏上沙灘時是舒服且不燙的，聖靈群島並非可以直接從機場搭乘飛機過來，遊客需要先從澳洲本島上搭乘國內航班到漢米爾頓島，再由這裡選擇要去的其他行程，大多數想親眼一睹純白沙灘風采的遊客，可選擇當地的一日行程，搭乘島上的小飛機鳥瞰整座聖靈群島以及將大堡礁、新型礁、白天堂沙灘。

▲從遠處便能看到純淨潔白樣子的沙灘。

▲世界自然遺產「大堡礁」是一生必來造訪的奇特景緻。

▲在空中俯瞰的心型礁，愛心形狀的可愛模樣吸引許多人朝聖。

到這裡渡假可以有很多種方式，若選擇不搭乘小飛機由上往下俯瞰，想以環繞海面，直接遊覽整個大堡礁的島嶼們，民眾也可選擇當地的個人遊船或者是搭乘超快汽艇、雙體船，以海上遊覽的方式，到達白天堂沙灘，而因為潔白純淨的樣子，在那裡待上好幾個小時絕不是問題，享受海洋帶著柔軟的沙吹拂著，也是一番享受，快點將白天堂沙灘列入旅行清單吧！

▲當地有不同的渡假方式，可選擇不同種的交通工具。

白天堂沙灘

地址：Whitsundays QLD 4802