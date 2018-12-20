雲林麥寮也有貨櫃市集！「噢麥樂」結合農漁特產與文創

文／Sharelife分享生活

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）

誰說雲林沒景點，不好玩？斥資1千萬打造的「噢麥樂貨櫃市集」已於12/15在麥寮正式開幕！



▲圖／FB@噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集



「噢麥樂貨櫃市集」由12個貨櫃市集組成，加上9家麥寮在地農漁特產與文創商家進駐，希望藉由豐富的文創和高品質的商品打響麥寮優質農漁產品的知名度。



▲圖／FB@噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集

貨櫃市集主打「麥風景、麥美味、麥新鮮」的農漁特產品，包括外銷日本的黑蜆、用本地產的麥子，製作的麵條、麵包等，安全健康產品。



▲圖／FB@噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集

除了優質又美味的各式特產，現場還有提供各種體驗遊戲，像是可以發揮巧思和創意的「燒烙杯墊」、螞蟻人最愛的「甜點DIY」以及夢幻漸層飲料「自製蝶豆花特調」，讓大人小孩都能玩的盡興。



▲圖／FB@噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集

覺得逛得不過癮的話，市集對面就是自強路社教園區，附近也有鎮南宮以及夜市，麥寮鄉公所希望透過貨櫃市集的成立，結合在地產業特色與觀光，帶動地方經濟，讓麥寮成為一個「活力、健康、幸福」的綠光城市。



▲圖／FB@噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集



【噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集】

地址：雲林縣麥寮鄉自強路

營業時間：週四13:00～20:00；週五至週日10:30～17:00；週一至週三休息不營業（遇國定假日或重大活動除外）

更多資訊請看：http://bit.ly/2S7oKX7