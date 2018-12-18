ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

Kitty迷注意！日本Hello Kitty Smile讓你逛到欲罷不能

點評：看了就超少女心的
ETtoday旅遊雲

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲日本淡路島Hello Kitty Smile接駁車。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

Hello Kitty的粉絲們有福了！在日本兵庫縣的淡路島上，今年開始有了一個以Hello Kitty為主題的「Hello Kitty Smile」複合式展覽，不僅在海岸邊出現一座醒目的巨大白色Hello Kitty頭造型餐廳，甚至還有電影院，成為淡路島新的打卡景點。

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲超大Kitty頭超醒目。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

展覽館內隨處可見Kitty的蹤影，一樓還有一輛搭著Kitty的敞篷車，販賣店也有許多Kitty的周邊商品，如鞋子、皮夾、抱枕等，甚至還有淡路島限定商品，粉絲們進來這裡可要控制好自己的荷包啊。

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

館內搭載著Kitty的敞篷車。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲眾多周邊商品的販賣部。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

另外這邊還有藝廊和體驗式環形投影劇場，需要另外購票進場，票價含稅1500日幣，裡面有許多Kitty的藝術作品，學生的畫作、陶藝作品、大幅畫作和奘至藝術等，甚至還有Kitty娃娃牆跟能坐進去大型萬花筒都可以拍照。

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲可以用拍貼機留下美美照片。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲大型萬花筒。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

要注意唯一不能拍照的是直徑14公尺的環型劇場，牆面上利用蘋果、茶杯等與凱蒂貓相關的元素妝點，且每5分鐘就有3D立體光雕投影與聲光表演，帶著人們進入Kitty的幻想和夢境中。

▲▼Hello Kitty Smile餐廳。（圖／翻攝自tsite）

▲環形劇場。（圖／翻攝自tsite）

二樓是餐廳和咖啡館，不論是裝潢還是餐點，連餐具都能見到Kitty的蹤影，餐廳也運用在地食材製作出結合中式與日式的料理與茶點，這裡共提供750個座位也有室外用餐區可以邊吹海風邊用餐。

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲連餐點也充滿Kitty元素。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

在海邊吹風用餐超愜意。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲日本淡路島Hello Kitty Smile。（圖／帆帆貓a幸福旅行台提供）

▲餐廳的各式餐點。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

整個「Hello Kitty Smile」是以Kitty夢舞台概念設計，餐廳外觀是以11公尺高的Hello Kitty造型頭作為主視覺，再用長達120米的圓筒狀建築延伸，因此遠遠望去，Kitty的臉特別醒目。

要前往淡路島，除了租車自駕外，還可以從神戶搭巴士前往，車程約一小時，也能從對岸的明石搭高速船前往，船程約15分鐘，到島上換乘免費接駁車前往Hello Kitty Smile，如果最近有要來關西的Hello Kitty粉絲們不要錯過這個景點喔。

Hello Kitty Smile
地址：兵庫県淡路市野島蟇浦985-1
官網：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

關鍵字： Hello Kitty Smile 關西旅遊 淡路島 兵庫縣 日本旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

來看Kitty巨蛋、蠟筆小新樂園！日本淡路島詳細交通攻略

親子必去日本「蠟筆小新樂園」挑戰8米高繩索迷宮、滑索

2樓高光影十字架從天降　淡路島婚禮聖地「海之教堂」

日本關西新景點！淡路島「白色Hello Kitty巨蛋」開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

深澳鐵道自行車搶先看

全台30大「經典小鎮」名單出爐

淡水聖誕點燈！整個老街有夢幻燈飾

老城市的百年滋味！台南度小月擔仔麵

不只豬肉！海關禁止入境食品規定

台北華山小日子商號　文青風選物店

為何每家價位不一？大湖草莓5大Q＆A

達人不私藏比價小撇步

台北吃到飽火鍋主打新鮮蔬菜和肉片

一芳推出超萌哆啦A夢聯名商品

熱門行程

最新新聞更多

伊藤潤二恐怖體驗2018跨年降臨駁二

高雄大丼燒有比臉大的戰斧牛排

全日空首架海龜塗裝A380亮相

台鐵郵輪式列車6全新遊程開搶！

網友最期待「10大耶誕景點」出爐！

淡路島Hello Kitty Smi..

度小月原始店停業原因是家族協調

濟州島超夯景點純白風小學咖啡館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366