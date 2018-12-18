Kitty迷注意！日本Hello Kitty Smile讓你逛到欲罷不能

點評：看了就超少女心的

▲日本淡路島Hello Kitty Smile接駁車。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

Hello Kitty的粉絲們有福了！在日本兵庫縣的淡路島上，今年開始有了一個以Hello Kitty為主題的「Hello Kitty Smile」複合式展覽，不僅在海岸邊出現一座醒目的巨大白色Hello Kitty頭造型餐廳，甚至還有電影院，成為淡路島新的打卡景點。

▲超大Kitty頭超醒目。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

展覽館內隨處可見Kitty的蹤影，一樓還有一輛搭著Kitty的敞篷車，販賣店也有許多Kitty的周邊商品，如鞋子、皮夾、抱枕等，甚至還有淡路島限定商品，粉絲們進來這裡可要控制好自己的荷包啊。

▲館內搭載著Kitty的敞篷車。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲眾多周邊商品的販賣部。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

另外這邊還有藝廊和體驗式環形投影劇場，需要另外購票進場，票價含稅1500日幣，裡面有許多Kitty的藝術作品，學生的畫作、陶藝作品、大幅畫作和奘至藝術等，甚至還有Kitty娃娃牆跟能坐進去大型萬花筒都可以拍照。

▲可以用拍貼機留下美美照片。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲大型萬花筒。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

要注意唯一不能拍照的是直徑14公尺的環型劇場，牆面上利用蘋果、茶杯等與凱蒂貓相關的元素妝點，且每5分鐘就有3D立體光雕投影與聲光表演，帶著人們進入Kitty的幻想和夢境中。

▲環形劇場。（圖／翻攝自tsite）

二樓是餐廳和咖啡館，不論是裝潢還是餐點，連餐具都能見到Kitty的蹤影，餐廳也運用在地食材製作出結合中式與日式的料理與茶點，這裡共提供750個座位也有室外用餐區可以邊吹海風邊用餐。

▲連餐點也充滿Kitty元素。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲在海邊吹風用餐超愜意。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

▲餐廳的各式餐點。 （圖／帆帆貓a幸福旅行台提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

整個「Hello Kitty Smile」是以Kitty夢舞台概念設計，餐廳外觀是以11公尺高的Hello Kitty造型頭作為主視覺，再用長達120米的圓筒狀建築延伸，因此遠遠望去，Kitty的臉特別醒目。

要前往淡路島，除了租車自駕外，還可以從神戶搭巴士前往，車程約一小時，也能從對岸的明石搭高速船前往，船程約15分鐘，到島上換乘免費接駁車前往Hello Kitty Smile，如果最近有要來關西的Hello Kitty粉絲們不要錯過這個景點喔。

Hello Kitty Smile

地址：兵庫県淡路市野島蟇浦985-1

官網：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/