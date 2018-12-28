室內跳傘、50米高空彈跳！跟世界最快飛人體驗極限新加坡

記者于佳云／新加坡報導、周書羽攝影

在充滿熱情的新加坡，激發創造與潛力的靈感俯拾即是，而每個生活新加坡的人，也都因擁有屬於自己的與眾不同而有機會發光發熱。新加坡旅遊局就以這股熱情和能量為核心，打造全新品牌心想獅城（Passion Made Possible），選出數位來自各個領域的傑出當地代表作為獅城築夢者，包含米其林星級廚師、名揚國際的波普藝術家和才華洋溢的音樂創作者等，當中，還有一位「世界最快飛人」，她在多個國際比賽中拿下金牌，她是世界紀錄的保持者，她是年僅16歲的高中生，她是來自新加坡的Kyra Poh。

從小夢想當太空人的Kyra，在8歲時第一次接觸室內跳傘，在無重力狀態的漂浮中，找到離自己當太空人的夢想最近的距離，從此愛上在風洞中飛行所帶來的自由。在媽媽的鼓勵下，Kyra從此多了一個除了學生以外的身份，一位職業室內跳傘選手。當同學下了課回家玩電腦、看電視，Kyra走進風洞，練習在時速超過200公里的強勁風力中平衡、控制和掌握自己的每吋肌肉；當朋友在週末逛街吃下午茶，Kyra則走進健身房，日復一日地伸展、有氧和做重量訓練；當其他學生專心準備考試，Kyra還得同時為了比賽更緊湊地練習，即使這樣的雙重身份犧牲了她大部分的休息時間，卻從不減她對室內跳傘的喜愛。





▲Kyra在8歲時第一次接觸室內跳傘。（圖／新加坡旅遊局提供）

在選手多是男性成人的室內跳傘屆，Kyra一開始也曾遭受質疑，而她只能不斷地拼命反覆練習，用成績來證明自己。「因為希望讓新加坡驕傲、讓支持自己的人開心，每次比賽都還是很有壓力，但在比賽後得獎的那一刻，一切就都值得了。」即使擁有雙重身分的她比起別人有更多的包袱，也曾因為過度疲累和壓力動過放棄的念頭，但卻從沒真正放棄過。

「做你喜歡做的事！」，問起Kyra在學業和比賽壓力中保持熱情的訣竅，她幾乎毫無考慮地這樣回答，而這也是Passion Made Possible對她而言最大的意義。這句話看似理所當然，但只有經歷過夢想帶來的酸甜苦辣，才能知道做自己喜歡的事並發揮它的價值有多不容易。「我很幸運在很小的時候就找到自己想做的事，而作為獅城築夢者代表，我希望自己也能激勵其他人去做自己所熱愛的事情。」

喜歡挑戰極限的她，也大力推薦來到新加坡一定要嘗試各種刺激有趣的體驗活動，除了她最熱愛的室內跳傘，還有連大膽的她都會害怕的高空彈跳、挑戰極限的巨型鞦韆和超舒壓的蹦床樂園等，絕對能在尖叫聲中發現意想不到的樂趣。





▲年僅16歲的Kyra是世界紀錄保持者。（圖／新加坡旅遊局提供）

想嘗試Kyra所熱愛的室內跳傘，就一定要到iFly跳傘體驗館飛上一回。iFly跳傘體驗館擁有全世界最大的室內風洞，風洞寬16.5英呎、高56.5英呎，最多可容納20名飛行員。而之所以能夠營造模擬跳傘的感受，最重要的就是「風」和「氣壓」，這座風洞底部設有大型渦輪，可以創造出時速超過160至200公里以上的強力氣壓，將人體維持在半空中，Kyra形容：「在風洞中的感受就和真實高空跳傘幾乎一模一樣。」

▲在風洞中體驗模擬跳傘。（圖／新加坡旅遊局提供）

了解更多Kyra的故事請看：https://www.youtube.com/watch?v=Duby2yvSZbU

即使是模擬跳傘，要在風洞中維持平衡仍是相當不容易，要在強勁的風壓中穩定全身的肌肉，甚至使用核心肌群來保持身體的平衡，才不會一個不留意就被風給吹個東倒西歪，稍微掌握訣竅，就可以進一步在風洞中自由變換姿勢，享受探索身體極限的樂趣。為了讓初學者也能順利飛行，在體驗時都會有iFly的專業教練在一旁看護指導，小朋友只要7歲以上也都能夠參加，而Kyra給初次體驗玩家的建議就是「放鬆好好玩！」。

iFly 室內跳傘館

地 址： iFly Singapore, 43 Siloso Beach Walk

營業時間：週一、二及週四到週日 9am‒10pm

週三 11am‒9:30pm

費用：初次體驗89新幣起 更多資訊：http://www.iflysingapore.com/

感受刺激無限的新加坡，你還可以這樣玩！

叫破喉嚨也要玩！50米高空彈跳、海景巨型空中鞦韆

想要釋放堆積已久的工作壓力？想把縈繞心頭的煩惱憂鬱都都拋諸腦後？除了大吃大喝，你還可以有更有效又瘋狂的方法！2017年才剛開幕就已引起不少話題的新加坡高空彈跳設施，由高空彈跳創始團隊AJ Hackett打造，高達50米、約17層樓的跳台，光從台上往下看就讓人雙腿發軟、頭皮發麻！

▲讓人忍不住放聲尖叫的高空彈跳。

▲彷彿要往海中一躍而下。（圖／新加坡旅遊局提供）

站上跳台邊，一望無際的海景近在眼前，聽到工作人員大聲倒數「3、2、1！」就得雙腳離地，一鼓作氣的往前跳，剎那間彷彿像是要墜入大海，所有擔心害怕通通被甩上天空，迎著風感受如自由落體般的暢快，過程不出幾秒卻歷經各種「身心靈」的轉變，超級過癮！另外，你也可以選擇進階的濕身版高空彈跳，在下墜時「過過水」或直接整個人掉進泳池，從半空中到水中，享受無極限快感。

▲▼奮不顧身的一跳雖然緊張刺激卻讓人回味無窮。（圖／于佳云提供）

想學巴斯光年「飛向宇宙」感受浩瀚無垠的新加坡，就一定得試試讓人腎上腺素激升的巨型鞦韆！帶好防護裝備後，依照工作人員指示擺出帥氣的超人姿勢，牽引繩索將整個人緩緩吊起，隨著身體離地面越來越遠，心跳也越來越快，遠方的海平面映入眼簾，而正當你享受著聖淘沙的無敵景色時，一回過神已懸掛在13層樓高的40米高空中，雙手雙腳懸空，絕對無助感滿點！

▲在高空中擺盪有如超人。

準備好後，手一拉繩放開繩索，瞬間身體從40米高處以時速120公里的速度全力向下墜，像是高空彈跳般的墜落感讓人忍不住放聲尖叫，接著整個人拋飛到半空中，衝向海平面，尖叫聲還沒完就又再往回盪，讓人毫無喘息空間，絕對能感受什麼叫史上最刺激的人體鞦韆！

▲享受像在天上高速飛行的快感。

新加坡高空彈跳、巨型鞦韆

地址：30 Siloso Beach Walk Singapore Sentosa Island

開放時間： 週一至週四：1:00 PM ‒ 7:00 PM

週五：1:00 PM ‒ 8:00 PM

週六、週日：12:00 PM 8:00 PM

費用：高空彈跳：199新幣／次；巨型鞦韆：79新幣／次

更多資訊：https://www.ajhackett.com/sentosa/

恐龍襲擊、火山爆發都超逼真！2018.11月全新開幕HEADROCK VR主題公園

虛擬實境遊戲在全球持續延燒，現在這股「看得到、摸不到」的風潮也將席捲新加坡！位在聖淘沙名勝世界的HEADROCK VR主題公園是目前東南亞最大的VR主題館，運用先進的高科技虛擬實境技術和硬體設備，讓遊客一戴上VR就彷彿進入另一個意想不到的冒險世界。HEADROCK VR的遊戲潮流連韓國男子團體BIGBANG成員勝利都無法抵擋，不僅擔任Social Network企業VR部門社長，親自向客戶介紹HEADROCK VR的品牌理念，更為品牌注入更多吸引力及娛樂可能！

▲懸吊式VR體驗下墜快感，超逼真的視覺搭配速度感令人尖叫不已。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲乘坐小艇在激流中與恐龍近距離接觸。（圖／新加坡旅遊局提供）

2018年11月全新開幕的HEADROCK VR主題公園共有11項體驗項目，並依刺激程度分成藍區、橙和綠色三區，包含暴風雪中的雪橇極光冒險、讓人忍不住尖叫的火山噴發、乘著小艇穿梭暴龍出沒的熱帶雨林和神秘藏寶島嶼火車探險等，過程中的顛簸、搖晃 、下墜甚至是濺起的水花都身歷其境，還原度超高，刺激程度不亞於真實的雲霄飛車和自由落體等設施，好幾度讓人放聲大叫，忘了自己身在虛擬世界！

▲連設施空間都刻意配合極地氣溫。

HEADROCK VR主題公園

地址：26 Sentosa Gateway 營業時間：早上10點至晚上8點

門票：套裝行程35新幣起

更多資訊：https://www.rwsentosa.com/zh-hk/attractions/headrock-vr