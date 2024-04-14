「觀音山賞鷹」今開跑！步道集章拿數位證書　5／5號召百人登硬漢嶺

▲觀音山「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」今（14日）開跑。（資料照／北觀處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

又到了賞鷹的季節！新北觀音山「觀音觀鷹樂活行腳系列活動」今（14日）開跑，現場有街頭藝人表演、賞鷹及步道導覽，還能逛生態小農展攤及體驗手作DIY。同時，走訪7條觀音山步道完成集章，就能得到數位證書。

觀音觀鷹活動今（14日）揭開序幕，今年以「輕旅觀音山」為主軸，透過一系列的觀音山猛禽生態、步道、文化歷史及大地景走讀等導覽、尋寶遊戲、市集以及手作課程等活動，帶領大眾走進山林，感受觀音山自然之美。

▲觀音山「觀音觀鷹」每年都有市集活動。



北觀處網站介紹，觀音山是猛禽鳥類主要棲身地，也是候鳥北遷時在台停留最後的一片山谷，其中又以「赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲」等觀音四秀最富盛名，年度「觀音、觀鷹」是賞鳥界年度盛會，每年吸引許多賞鳥人士參與。

▲觀音山以「赤腹鷹、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、大冠鷲」等觀音四秀最富盛名。（圖／北觀處提供）



即日起至6月30日，北觀處與健行筆記網站合作，推出「親山尋寶趣-步道數位集章趣味活動」，漫步於牛港稜、牛寮埔、楓櫃斗湖、硬漢嶺、林梢步道、尖山步道、福隆山步道等7條觀音山系步道，並收集完各區寶石，就能獲得數位證書，還有機會拿到2024觀音觀鷹限定紀念徽章，限量1,000名。此外，5月至6月之間，有8場親旅漫遊與2場文化歷史專業導覽，以及5/5一日限定的百人健行活動，邀請百位民眾一同登上硬漢嶺步道。

▲硬漢嶺晨光。（圖／北觀處提供）



不只如此，北觀處也與業者合推套裝行程，除了有專人導覽解說觀音山的自然生態與人文故事外，還可在受CNN評選為台灣8大秘境之一的「老梅綠石槽」中，尋找海藻覆蓋在礁岩上之特色景觀，會是收穫滿滿的行程。

▲老梅綠石槽。（資料照／記者彭懷玉攝）



北觀處提醒，觀音山上停車空間有限，參加活動民眾，可於蘆洲捷運站搭乘三重客運橘20或785號公車至觀音山遊客中心；系列活動之生態導覽、觀音山尋寶、親山旅遊詳見活動官網及粉絲專頁。