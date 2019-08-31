櫻花底下吃燒肉！台北「哞哞屋」人氣爆棚　juicy美牛獲「美旗林」認證

▲主打一份精緻套餐就有12道菜的「哞哞屋和牛燒肉」，擺上桌的餐點氣勢超驚人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

2019年4月試營運、5月開幕的「哞哞屋和牛燒肉」，在台北西門町掀起一波網美賞櫻風。粉紅櫻花佈置從店家門面一路延伸到二樓用餐區，室內設置的皮革座椅更展現濃濃復古風情，以日本大正時期的京都情懷，打造獨特用餐體驗的哞哞屋更提供免費和服服務，換好衣服和櫻花造景或復古人力車合影，每張都是按讚數破表的打卡美照。

▲▼獨特的日式設計加上精選食材，讓開幕不久的哞哞屋成為近期西門町人氣夯店。

但若是以為網美燒肉店只是吃氣氛，那就錯大了。做為馬辣集團旗下的新品牌，哞哞屋的餐點口碑與質感兼具。品牌行銷部副理Vina表示，集團觀察市場後發現，台灣燒肉市場呈現兩極，一種是平價吃到飽，一種則是提供更好肉質，但動輒要2、3000元才能吃飽的高級餐廳，因此哞哞屋打出中價位套餐、份量吃得飽的策略，提供消費者另一種選擇。店內肉品分級極廣，以佔比最高的美牛來說，從Choice、Prime到SRF極黑和牛甚至戰斧美牛都有，也讓哞哞屋獲選今年的「Diamond Plus Precious百味美牛」認證餐廳之一。

▲室內設置的皮革座椅更展現濃濃復古風情，以日本大正時期的京都情懷，打造獨特的用餐體驗。

同時有「美旗林」之稱的「Diamond Plus Precious百味美牛」，是美國肉類出口協會從去年2018年開始舉辦的認證評鑑。以類似米其林的評鑑概念，耗時半年多時間，先挑選符合條件的餐廳，再以其美牛料理的色、香、味、形與烹調創意等進行評鑑，並列出漢堡、丼飯、燒烤、火鍋、牛排五大類，讓消費者只要跟著評鑑指南走，就能品嚐以不同烹調方式呈現的絕妙美牛滋味。

獲選的餐廳各有主打餐點，以各式肉品推出10種套餐的哞哞屋，目前最受客人歡迎的是「美國SRF極黑和牛海陸套餐」，而市場少見的「美國特級戰斧牛排」也是超搶手的單點品項。談起美國和牛與日本和牛的差異，Vina率先為大家解惑，「吃過日本和牛的人都知道，入口即化的口感雖然令人驚豔，但吃兩、三塊就會覺得膩，美國和牛的油花比例與分佈較為均勻，加上獨有的牛油香氣，而且價位比日本和牛平實許多，所以成為許多客人的首選。」哞哞屋選用的美國極黑和牛，是由日本公黑和牛與美國母安格斯黑牛配種所得，這種和牛又有「Buttery Knife Beef（奶油刀牛肉）」之稱，代表柔軟多汁的肉質，就連奶油刀都能輕柔切開。

▲▼精選肥瘦適中的板腱部位，以牛排、角切、薄切等處理方式，呈現絕佳口感。另外搭配澳洲特級厚切牛舌、美國Prime壺漬牛肋排，一次就可嚐遍五種夢幻風味。

戰斧牛排則是取自美牛帶骨肋眼部位，範圍之大讓人可以盡情享受焦脆骨邊肉、香酥上蓋老饕肉、軟嫩多汁肋眼以及富嚼勁肋條肉的各種口感。Vina表示，不同部位各有合適熟度，服務人員上菜後都會主動提供燒烤服務。等候的同時，客人也不怕餓肚子，因為桌面上同時還會有沙拉、泡菜、小品、精選飯食和冰沙、飲料等品項，可以先撫慰被挑起的食慾。每份套餐更包含一份有嚴選肉片、與旗下東吉水產超市火鍋同步使用的北海道日高昆布湯頭和綜合時蔬的超認真火鍋，就連大食量客人也能被餵得飽。

▲▼比臉大的戰斧牛排一天僅限量5份，沒有事先預訂可能就吃不到！

位在熱鬧商圈，又提供令人驚豔的肉質與飽足餐點，讓哞哞屋除了狂吸本地客人，同時也有許多來自香港、泰國的國外旅客，也少不了定期回訪的熟客。Vina笑說，「有客人每週都來報到，把各國和牛和美國戰斧交換著吃，連我們都覺得很狂。」吃飽後，建議客人走訪一次化妝室，店家特別準備Dyson吹風機和品牌香氛，幫客人消去身上的燒肉味，走出哞哞屋就能再以清新舒爽的氣場繼續走跳西門町。

為了迎接中秋連假，哞哞屋也推出9/30（一）為止的限時優惠。2人（含）以上同行，點選套餐並分享用餐照片至FB指定頁面，就能選擇贈送美國Prime特級牛肋 1份、海尼根啤酒第2瓶半價（禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒）或以推廣價158元品嚐原價580元的「美國ＳＲＦ極黑和牛牛排」，大啖老饕都激推的美牛風味。