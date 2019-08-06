文、圖／Sharelife分享生活

來自恆春的壽司好店進軍到台中啦！中部的饕客可以不用再遠赴屏東，在台中就能吃到念念不忘的味道。

隱身在台中北區的【興丼壽司】，別看這一間壽司店面小小的，裡頭可是擁有豐富的餐點可做選擇，很適合下班的夜晚和朋友來用餐，再配上日本清酒，好好的小酌一下。

新鮮魚貨來自於恆春直送！沒有最鮮，只能更鮮！

從恆春起家的興丼壽司，台中店的魚貨來源一樣來自相同的配合廠商，海鮮丼飯的生魚片擺盤種類不固定，主要會依當日進貨的魚種做供應。

海景丼

喜歡吃生魚片的朋友就直接來一份海景丼吧，每碗放入13－14片的生魚片做擺盤，讓你一次吃得過癮又滿足。海景丼吃起來很新鮮爽口，厚實有嚼感，玉子燒還特別烙印了店名在上面，給人一種品質保證的感覺。

雞腿定食

現烤的雞腿定食，絕對值得你耐心等待！雞腿外表烤的酥脆，肉質吃起來軟嫩順口超下飯，而且定食類餐點除了主食之外，一旁還有附上小菜、玉米沙拉、味噌湯及松露蒸蛋，不用怕吃不飽，就怕你吃得太飽！

味噌湯裡頭，只有海帶和豆腐就遜色了，鮮魚肉塊當然也不能漏掉啦。這個松露蒸蛋更特別，不同於一般日本料理店看到的茶碗蒸，選用蛋殼來盛裝蒸蛋，魚卵和松露不手軟的放上，蒸蛋滑嫩順口，還有淡淡的松露味相襯，只給個讚還嫌太少呢。

店內食材所使用的醬料，都是由店家自己精心調配，特製醬料可不是外頭能買到的唷。

魚卵雞翅

烤得金黃酥脆的雞翅表面，光用看的就先吞口水啦！店家先是將雞肉去骨，再放入魚卵至雞翅裡頭，讓你省掉啃骨頭的動作，輕鬆就將肉質細嫩的雞肉與魚卵一起吃下肚。

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裡頭塞滿滿的魚卵，錯過這道你真的會捶心肝！

生魚握壽司

沒有最鮮，只有更鮮！選用恆春直送的魚貨，做出一貫貫生食握壽司。如圖依序是鮭魚→旗魚→鮪魚→花枝→蟹膏軍艦→甜蝦

特別要提到的是這道甜蝦生食握，會附上烤過的蝦頭。當然，不只單有蝦頭這麼簡單，店家在蝦頭裡加入醋飯一起烘烤，蝦頭除了吃的到鮮蝦味的醋飯，還摻了一些蝦膏在其中呢。

不同於一般外頭看到的蟹膏軍艦，外層以白昆布包覆，白中帶點墨綠昆布薄片，入口帶點咬感，但很容易就會化開，本身昆布的海味與無腥味的蟹膏完美結合，讓你不自覺的想一嚐再嚐。

炙燒握壽司

不敢直接吃生魚片的朋友，別擔心！店內的炙燒壽司多達14種口味可做選擇，如圖依序是鯛魚腹→穴子→比目魚→鮪魚→醬燒鮭魚→鹽燒鮭魚。

必點招牌炙燒鮭魚（醬燒口味），鮭魚本身富有的脂肪，炙燒後脂香化做鮮甜，再塗上店家特製的醬料，只想跟老闆說「再來一盤」啦。

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炙燒鮪魚除了上頭的Q比醬外，還特別佐以蒜醬來提味。

喜歡星鰻的朋友，可以來一份店家自己滷煮的穴子握壽司，滷煮的穴子味道恰到好處，淡淡的鹹甜香味＋細緻軟嫩的星鰻，一大口吃下去超級滿足！

鮭魚起司捲

炙燒鮭魚一盤還不夠，老闆！直接幫我來一份鮭魚起司捲，8個鮭魚起司壽司絕對讓你吃得過癮，上頭的鮭魚先用大火噴烤過，再佐以起司在壽司裡頭提味，飽足感超十足。

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鮭魚起司捲不只美觀，色香味一並俱全呢。

起司玉子燒

起司控別錯過！剛出爐上桌的起司玉子燒，可以先欣賞到柴魚片在上頭雀躍的跳舞，再緊接著一嚐包覆在玉子燒裡頭的濃郁起司，蛋香結合濃厚起司香氣，這道玉子燒給100分都不嫌高！

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趁熱騰騰上桌的時候，大快朵頤一番，還能夾到「牽絲」的起司玉子燒呢。

一般壽司類

壽司店的基本盤當然少不了」經典口味有黑豆豆皮、櫻桃鴨、玉子燒 、花壽司、稻禾、日式海苔，等待其他餐點的同時來個一兩份先墊墊胃也不錯呢。

【興丼壽司】位於巷弄內，建議開車的朋友先停在附近再步行到店裡比較方便，騎乘機車的朋友也要留意不要擋到其他住宅的出入口。下次來到台中北區可別錯過這間「心動」壽司啦。

【興丼壽司台中店】

地址：台中市北區衛道路218號

電話： 04 2235 5158

營業時間：11:00 -14:00；17:00 - 21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2LsBMP8

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）