飄香20年！高雄巷口古早味早餐　傳統飯湯、醬菜這裡吃得到

點評：看完口水直流！

文、圖／走在採訪的路上



旗山不只好玩，就連旗山美食也相當精采。每次我回旗山婆家，饕堂（潮滷）這個小攤子是我必吃的口袋名單，外表看起來不起眼又老舊，但最迷人的就是那熱騰騰的飯湯，飄著淡淡的香氣，最是令人療癒！

饕堂的飯湯主要以豬內臟為主角，所以如果害怕內臟者，本篇文章要慎入！



▲從外觀看起來，整體就很鄉下的傳統感。

饕堂主要賣肉燥飯、炒麵炒米粉跟飯湯類的粥品、豬內臟的湯品，攤子前有座位，裡頭的座位也有幾張，但是常常客滿，足見生意之好。



▲攤子前有一罐罐的醬菜，想吃什麼都可以自己夾，許多都是老闆娘阿麗自己醃製的。

來這裡的人應該都是老客人，大家跟老闆娘都很熟，都叫她阿麗仔～所以這家店也有人叫它「阿麗ㄟ店」或「阿麗肉燥飯」。





▲別看攤子小，這裡面可有超過10種的品項，而且物美價廉～

牆上有兩個品項被反白了，就代表賣完的意思。這兩樣應該是蚵仔粥跟海產粥，通常是店內的人氣粥品（其實是飯湯啦）。最後面的牆上還寫著「店面不大，名氣不小，口味不差，價錢不好」，真是令人會心一笑。



▲而整個攤子最精華的，其實是老闆娘攤前這鍋大雜燴。



裡頭應該有超過十種的食材吧！有些部位我還真的指認不出來，看得出的有豬血、豬皮、豬大腸＆小腸、肉腸、骨邊肉跟一堆吃起來口感很棒卻不知道是哪邊部位的肉品。

另外一鍋就就是天天燉熬的肉燥了，裡頭還有油豆腐跟滷蛋一起滷，用來淋在飯上、炒米粉跟炒麵上頭，香氣滋味絕佳。

饕堂的肉粥綜合粥





▲肉粥／35元，以純肉品為主，加上於骨高湯跟些許油條，吃起來相當清淡，但不會有討厭的豬騷味。



▲綜合粥／45元。湯頭都一樣，但綜合粥就是把那鍋精華全部都放一點進來，料多到滿出來。

旁邊是老闆娘用美濃白玉蘿蔔醃的醬菜，因為湯頭清淡，所以搭點醬菜滋味更好。





▲瞧瞧，口感很棒的豬肉臟。

老闆娘說她每天七早八早就要起來備料熬這鍋料跟高湯，這樣一賣就超過20年了，想必是旗山人私藏店家吧！附近也有不少大學生來吃早餐，好羨慕可以天天吃到飯湯的在地人。

饕堂的炒米粉炒麵





▲炒米粉、炒麵／25元。

來來來！炒麵炒米粉這麼便宜～早餐能吃到這個真的很幸福啊！畢竟如果長期住在都市裡，早餐選擇真的有限～自從一年前發現這家攤子，每次回旗山都成為必吃的美味，若不喜歡豬肉臟的朋友，也可以考慮她的一般粥品或海鮮粥，我老公最愛的組合就是肉燥飯+豬血湯或肉湯，推薦給大家。