ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

飄香20年！高雄巷口古早味早餐　傳統飯湯、醬菜這裡吃得到

走在採訪的路上 蘇小喵

專業美食旅遊記者，報導美味與玩樂的生活事，並致力..

點評：看完口水直流！
ETtoday餓勢力

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）

文、圖／走在採訪的路上

旗山不只好玩，就連旗山美食也相當精采。每次我回旗山婆家，饕堂（潮滷）這個小攤子是我必吃的口袋名單，外表看起來不起眼又老舊，但最迷人的就是那熱騰騰的飯湯，飄著淡淡的香氣，最是令人療癒！

饕堂的飯湯主要以豬內臟為主角，所以如果害怕內臟者，本篇文章要慎入！

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲從外觀看起來，整體就很鄉下的傳統感。

饕堂主要賣肉燥飯、炒麵炒米粉跟飯湯類的粥品、豬內臟的湯品，攤子前有座位，裡頭的座位也有幾張，但是常常客滿，足見生意之好。

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲攤子前有一罐罐的醬菜，想吃什麼都可以自己夾，許多都是老闆娘阿麗自己醃製的。

來這裡的人應該都是老客人，大家跟老闆娘都很熟，都叫她阿麗仔～所以這家店也有人叫它「阿麗ㄟ店」或「阿麗肉燥飯」。

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲別看攤子小，這裡面可有超過10種的品項，而且物美價廉～

牆上有兩個品項被反白了，就代表賣完的意思。這兩樣應該是蚵仔粥跟海產粥，通常是店內的人氣粥品（其實是飯湯啦）。最後面的牆上還寫著「店面不大，名氣不小，口味不差，價錢不好」，真是令人會心一笑。

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲而整個攤子最精華的，其實是老闆娘攤前這鍋大雜燴。

裡頭應該有超過十種的食材吧！有些部位我還真的指認不出來，看得出的有豬血、豬皮、豬大腸＆小腸、肉腸、骨邊肉跟一堆吃起來口感很棒卻不知道是哪邊部位的肉品。

另外一鍋就就是天天燉熬的肉燥了，裡頭還有油豆腐跟滷蛋一起滷，用來淋在飯上、炒米粉跟炒麵上頭，香氣滋味絕佳。

饕堂的肉粥綜合粥

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲肉粥／35元，以純肉品為主，加上於骨高湯跟些許油條，吃起來相當清淡，但不會有討厭的豬騷味。

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲綜合粥／45元。湯頭都一樣，但綜合粥就是把那鍋精華全部都放一點進來，料多到滿出來。

旁邊是老闆娘用美濃白玉蘿蔔醃的醬菜，因為湯頭清淡，所以搭點醬菜滋味更好。

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲瞧瞧，口感很棒的豬肉臟。

老闆娘說她每天七早八早就要起來備料熬這鍋料跟高湯，這樣一賣就超過20年了，想必是旗山人私藏店家吧！附近也有不少大學生來吃早餐，好羨慕可以天天吃到飯湯的在地人。

饕堂的炒米粉炒麵

▲▼饕堂。（圖／走在採訪的路上提供）
▲炒米粉、炒麵／25元。

來來來！炒麵炒米粉這麼便宜～早餐能吃到這個真的很幸福啊！畢竟如果長期住在都市裡，早餐選擇真的有限～自從一年前發現這家攤子，每次回旗山都成為必吃的美味，若不喜歡豬肉臟的朋友，也可以考慮她的一般粥品或海鮮粥，我老公最愛的組合就是肉燥飯+豬血湯或肉湯，推薦給大家。

P.S：店內也有皮蛋跟鴨蛋，我吃到最後都會開始亂點亂配，每次都會有新發現。

本文獲得 「走在採訪的路上」權刊登，想看更多請點原文
點這裡加入走在採訪的路上粉絲團

關鍵字： 饕堂 走在採訪的路上 達人美食 美食情報 高雄美食 旗山美食 古早味美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

推薦閱讀

文青必去！台南「島上正好有草」市集期間限定三天

來府城做16歲文化！台南中西區散步一日旅遊景點推薦

開店20分就客滿！台北巷弄鐵板燒居酒屋　必點招牌燒類喝一杯

避開人潮！台南隱藏版「手繪散步地圖」　認識城市就從走路開始

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

澎湖水族館4月正式開幕

中壢人氣芋頭餅桃園開分店！

高雄老字號包子店　蛋黃肉包超多汁

比手還大！林口25元古早味粉漿蛋餅

成大人必吃美食！深夜還客滿

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

台北超狂火鍋！爆量蛤蜊和滿滿菜盤

北極熊咖啡廳插旗西門町

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

熱門行程

最新新聞更多

台版布拉諾島　 正濱漁港彩色屋超夢幻

吃得到飯湯！高雄巷口古早味早餐

香港10大拍照打卡景點想挑戰嗎？

「新竹深山仙境」雲海、櫻花季倒數

阿里山星光下婚禮　即日起開放報名

台東5特色飯店「住1天送1天」3/3..

身分證有521　享劍湖山兒童節優惠

頭城一日遊玩遍8大夯點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366