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到關島迎新年！　收藏TripAdvisor推薦美食

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▲▼關島。（圖／關島觀光局提供）

▲關島擁有上百家餐廳提供各國多元美食，於有選擇障礙的旅客，不妨參考 TripAdvisor 上最受好評的吃貨首選吧。（圖／關島觀光局提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年將至，充滿美式歡樂氛圍的關島成為旅遊大熱門，關島擁有上百家餐廳提供各國多元美食，即使是最挑嘴的饕客也讚不絕口，對於有選擇障礙的旅客，不妨參考 TripAdvisor 上最受好評的吃貨首選吧！

Pika's Café
融合關島查莫洛和加州風味的美食餐廳，Pika's Café最為人稱道的是與當地小農合作採用最新鮮的食材。店內更販售關島製的獨特小物，享用美食之餘是個挖寶的好去處。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：早午餐、三明治、鮭魚班尼迪克蛋
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

PROA 帆船餐廳
PROA杜夢店位於怡寶海灘-約瑟弗洛勒斯總督紀念海灘公園(Governor Joseph Flores Memorial Park)的入口處，第二家分店則位於關島首府亞加納區(Hagåtña) 查莫洛村的對面。PROA 提供馬里亞納地區在地佳餚，融合傳統風味和現代創意的特色料理。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：牛小排、沙拉、豬肋排
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

關島迎新年！ 收藏TripAdvisor推薦美食（圖／關島觀光局提供）

Table 35
Table 35以其獨特的夜店氛圍搭配美酒美食，為每位客人的用餐與夜生活打造特殊體驗。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：牛排、烤布蕾、烤田螺
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

Mosa's Joint Restaurant
從最初的街頭餐車蛻變為如今位於亞加納區 (Hagåtña) 的全方位餐廳，Mosa's為人稱道的包括美食、優質的服務和令人愉悅的氛圍，其漢堡也屢獲獎項肯定。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：羊肉漢堡、扇貝料理、希臘沙拉
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

Terry's Local Comfort Food
在Terry's你可以品嚐到各式各樣的查莫洛傳統美食，像是紅飯、查莫洛烤肉和酸辣開胃的kelaguen。Terry's也提供許多在地「療癒食物」如hagun suni、火腿佐綠豆泥、牛尾湯及更多特色佳餚。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：菲式炒麵、鸚哥魚、蝦料理
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

關鍵字： 關島 新年 TripAdvisor 美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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