準備朝聖！台南月津港燈節浪漫預告　2月2日開幕夜點燈

▲月津港燈節將邁入第七年，圖為2017月津港燈節示意圖。（圖／取自台南市政府觀光旅遊局。）



記者陳涵茵／綜合報導

一年一度的月津港燈節即將來臨，月津港燈節一直是台南新年與元宵節最浪漫的盛會，盞盞燈光點亮河畔用藝術訴說著台南古都情懷，2019年將邁入第7個年頭，今年主題為「隨光。呼吸」，用三個月亮、三種場景、三種意境為主軸打造，開幕夜將在2月2日點燈。

▲2018月津港燈節。（圖／網友elleorellie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



月津港燈節是台南盛大的藝術盛會，2018月津港燈節-相約，更獲設計圈奧斯卡之稱的德國紅點傳達設計獎（ Red Dot Award / Communication 2018）肯定，今年共計有45 個國家參與，8,610 件作品報名參賽，最終獲得紅點獎認證者共計 649 件，其中台灣獲專業組就有34件。

▲2019月津港燈節將在2月登場。（圖／取自月津港燈節 yuejin lantern festival臉書專頁）



今年以「隨光。呼吸」為策展主軸，在親水公園周邊為藝術作品的主要設置地點，進行燈光與水域環境的佈置。官方在臉書上預告設置重點以「三個月亮、三種場景、三種意境」為主軸，將展場分為三大畫面環境的呼喚、時間的旅行、我與你的風景，場域設定成一段旅程，觀眾可以從任一展場入口開始，2019月津港燈節將從2月2日開始展出。

活動地點：台南鹽水月津港

展期：2019／02 ／02～03／3（每日17：30～23：00點燈）

開幕日：2019／02／0219：00