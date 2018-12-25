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又有一家老店要熄燈　上海隆記菜飯只營業到12/31

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▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲上海隆記菜飯盆菜。（圖／三高Sir的美食足跡，以下同)

記者黃士原／台北報導

又有一家老店要熄燈！位於台北市中山堂附近的老餐館「上海隆記菜飯」將在12月31日結束營業，主要是因為餐廳也參與都更，再加老闆做了幾十年剛好想休息一下。不過老闆沒有把話說死，未來可能會另尋地點重起爐灶，讓大家再吃到將近60年的老味道。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲上海隆記菜館創業於1953年，已經有超過60年以上歷史。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲上海隆記菜館以道地上海菜聞名，很多人從小吃到大。

上海隆記菜館創業於1953年，已經有超過60年以上歷史，2009年還曾被《紐約時報》推薦是台灣的百年小吃，上海隆記菜館就是以道地上海菜聞名，招牌菜有櫥櫃裡的盆頭菜、蔥鯽魚、黃魚麵、烤麩、雪菜毛豆與菜飯等，很多人都是跟著父母從小吃到大，也是很多外省老兵來一解思愁的地方，甚至蔣緯國、郝柏村等人都曾是座上賓。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲清蒸臭豆腐。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲烤麩。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲紅燒蹄筋。

▲▼ 上海隆記菜館（圖／三高Sir的美食足跡）
▲兩筋一湯。

對於上海隆記菜飯的歇業，許多人都覺得可惜，像是網路名人張哲生就覺得不捨，不過張哲生在粉專上寫到，老闆可能會另尋地點重起爐灶，希望他最愛的蝦仁蛋炒飯能早日回來。有網友說「上海隆記菜飯都是大家從小吃到大的，有著滿滿記憶與回憶」，也有網友說「懐念的上海菜，停業前再去回味一下」。也網友說，想停業前特地過去懷念一下味道，結果餐廳外面一堆人在等，只好作罷。

另外，記者曾致電上海隆記菜飯表示想採訪，不過店家拒絕受訪。

地址：台北市中正區延平南路101巷1號
電話：02 2331 5078

關鍵字： 上海隆記菜飯 老店 熄燈

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