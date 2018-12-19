住進田園間的七色彩虹中　宜蘭必住又好拍的3間「彩虹水上屋」

▲礁溪天空島上的小木屋。（圖／網友IG@ysm42214授權提供）

旅遊中心／綜合報導

宜蘭是北台灣民眾周末假日最愛去的旅遊城市，一間間從外觀到設計概念饒富特色的民宿，不僅提供住宿，也成為在地觀光景點，《ETtoday新聞雲》整理出到宜蘭旅遊必住的3間「彩虹水上屋」民宿，讓你走進橫越田野阡陌間的七色彩虹中入眠，繽紛色彩更是超好拍。

▲天空島上的小木屋在田園間很醒目。（圖／網友IG@3.17____授權提供）

1.天空島上的小木屋

透過IG爆紅的民宿「天空島上的小木屋」，宛如一道永遠不會消失的彩虹般，靜靜的矗立在礁溪田園間。想要捕捉這處上下顛倒的美麗彩虹可有時間限制，每當年末年初，民宿前的水田休耕時，水面就會清楚倒映著彩虹木屋，美麗畫面也是民眾最愛拍的畫面。

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路70之12號

▲風箏小木屋繽紛色彩很搶眼。（圖／早安！晨之美！提供）

▲風箏小木屋很好拍。（圖／早安！晨之美！提供）

2.風箏小木屋

冬山河親水公園附近有一個濕地，這邊有幾棟繽紛七彩的三角形小木屋，彷彿是童話故事裡隱藏在森林中的夢幻小屋。這個「風箏小木屋」就像是一排蓄勢待發的風箏，靈感源自於典藏風箏大師李後端的風箏與畫作而創立，木屋內部無樑柱，由倒V型屋頂巧妙支撐起，外觀七彩夢幻加上綠意盎然的排樹與池塘生態，整個美不勝收，又像是在野外搭帳篷露營的感覺，非常適合三五好友或全家人一起入住。

地址：台灣宜蘭縣冬山鄉富堵五路73號

▲水岸森林會館（圖／翻攝自宜蘭水岸森林會館粉絲專頁）

3.宜蘭水岸森林會館

「水岸森林會館」位於柯林湧泉區域，像是一座蓋在水面上的別墅，渡假小屋五顏六色的馬卡龍色調，入住這裡可以觀賞窗外的清泉湖泊，湖裡飼養了魚，還有天鵝遊湖的姿態，部分房型還提供天窗，夜晚還可觀星。

地址：宜蘭縣柯林新路90號